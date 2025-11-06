Bemutatkoznak a fiatal művészek

aukció;Magyar Képzőművészeti Egyetem;

2025-11-06 09:24:00 CET

Hallgatói aukción vehetünk részt november 7-én este hat órakor a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (MKE), ahol számos festményre, rajzra és szoborra lehet licitálni.

Az árverés az intézmény jumpSTART 2025 programsorozatának záró eseménye, melyet Gundel Takács Gábor fog vezetni, míg a házigazda Bálint Antónia lesz. A műveket előzetesen is megtekinthetik az érdeklődők az épület aulájában és Barcsay Termében.

– Az aukcióval megmutatjuk, hogy az egyetemen zajló munkának mi a kézzel fogható eredménye. Minden évben közel nyolcszáz hallgató ezres nagyságrendben készít műalkotásokat, de ezek közül kevéssel találkozik a közönség, így a mostani árverés remek alkalom arra, hogy az érdeklődők láthassák ezeket a műveket. Másodsorban a hallgatóinkat fel akarjuk készíteni a művészeti piac kihívásaira, hogy amikor kezükbe kapják a diplomájukat, akkor ne meglepetten konstatálják, hogy végzett alkotóként milyen környezetben kell boldogulniuk – mondta lapunknak Dóczi Gergely, az MKE kancellárja. Harmadik szempontként hozzátette, hogy az aukción a hallgatók az általuk készített alkotások vétálárának a felét kapják meg, a másik fele egy szociális alapba kerül, melyet az egyetem tízmillió forintra egészít ki – és a teljes összegből az MKE rászoruló hallgatóit támogatják, akiknek gondot okoz a tanulmányaik finanszírozása.

A sajtóbejáráson Szurcsik József festőművész, az MKE docense ismertette a műveket, kiemelve, hogy a tárlaton sokféle témájú és technikával készült alkotást láthatunk. Kis-Deli Zsombor ordító Akhilleusz szobra például vasból és jesmonite akrilgyentából épült, míg Dicső Eszter Nóra szitanyomatai csokoládéból, de láthatunk klasszikus, olajjal és akrillal készült képeket is.

Aki pedig nemcsak a fiatalok munkáira kíváncsi, de akár az egyetem jövendőbeli hallgatója is szeretne lenni, annak érdemes ellátogatnia az intézménybe a december 3-án délelőtt tíz órákor kezdődő MKE Nyílt Napra.