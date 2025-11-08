Lopjunk bátran

Fidesz;Orbán Viktor;adatlopás;Tisza Párt;

Pillantás a kilencedikről

Azonnali vizsgálatot rendelt el Orbán Viktor az adatszivárgás ügyében, igaz azt már vizsgálat nélkül is hozzátette, hogy az eset mögött az ukránok állnak. Hogy ezt ránézésre miként állapította meg, nem tudom, de hát hol van nekem olyan széles látóköröm, mint a miniszterelnöknek. Szóval állapítsuk csak meg, hogy a kormányfő helyesen és gyorsan cselekedett, látszólag hitelesen és bölcsen; nem a Fidesz érdekeit nézte, nem azt nézte, hogy ez az adatlopás, kétszázezer magyar ember adatainak ellopása, súlyos kockázat. Nem pusztán nemzetbiztonsági, ennél sokkal több: bizalmi kérdés, egy társadalom egészének bizalma roppanhat meg, ha úgy érezzük, nincsenek biztonságban az adataink, miáltal mi magunk sem vagyunk biztonságban.

Orbán tehát úgy lépett, hogy ez a bizalom megmaradjon, senki ne érezze azt, hogy illetéktelenek felhasználhatják személyét különböző kétes akciókra. Mondom, ez a rögtön jelzett ukrán vonal némi kételyt azért ébresztett bennem, de összességében mégis elégedetten bólintottam, igen: egy első számú állami vezetőnek ez a dolga. Azonnal vizsgáltassa ki a több mint furcsa történetet, keríttesse kézre az elkövetőket, és védje meg állampolgárait, függetlenül attól, hogy politikailag hova tartoznak. Ilyen esetben nem számít, nem számíthat az, hogy valaki tiszás, vagy fideszes, csak egy dolog a fontos: olyan szavazókról van szó, akik bíznak a rendszerben.

Ha magát a rezsimet nem is kedvelik, sőt annak leváltásban érdekeltek, de nem bűnözők, nem körözendő személyek, nem olyanok, akiket mindenféle zaklatásnak ki lehet tenni.

Nem, ők becsületes felnőttkorú emberek, akik áprilisban ott akarnak lenni a szavazó urnáknál, bár nagy eséllyel nem a jelenlegi vezetést akarják megerősíteni pozíciójában.

Kétszázezer ember, kétszázezer adat nem kevés, de ha egy is lenne, ami kiszivárgott, annak a tulajdonosát is védeni kellene. Az orbáni bejelentésből azonban ez a védelem valahogy kimaradt, arról nem beszélt a number one, hogy ő maga fog a kétszázezer választó mellé állni. Ismétlem, ez a mondat hiányzott a bejelentésből, de mégis következtethettünk belőle: ezt megteszi a miniszterelnök, kötelessége megtenni.

A Fidesz emberei azonban úgy vélhették: ez a hiányzó mondat egyben azt is jelenti, hogy Orbán biztatást adott nekik, használják csak bátran a kiszivárgott adatokat. Azt nyilván Orbán sem akarhatta, hogy nyílt zaklatás legyen a következmény, hogy Németh Balázs fenyegető videót gyártson belőle, hogy a Mandiner, alias Orbán Balázs nyílttá tegye a kezükbe került névsort, miáltal a zaklatásnak legyenek kitéve a tiszás szimpatizánsok. Márpedig most ez történik: vizsgálat helyett a kormánypárt emberei kezdték használni a feltört adatokat, lényegében lehetetlen helyzetbe hozva saját főnöküket. A főnök ugyanis független vizsgálatot ígért, azt üzente, számára a nemzet, az állampolgárok biztonsága az első, és minden ilyen esetben háttérbe szorulnak a pártérdekek. Szóval nagyon várom, hogy Orbán Viktor megszólaljon, és az orrára koppintson mindazoknak, akik látványosan visszaélnek a kezükbe került adatokkal. Mert így az a látszat, hogy valójában a Fidesz áll az adatlopás mögött. és ilyen nem történhet Orbán rendszerében.