Leomlott az egri vár falának egy része

2025-11-06 16:45:00 CET

A történtek miatt biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták, a városvezetés már dolgozik a probléma megoldásán.

Leomlott az egri várban a Föld-bástya külső köpenyfalának egy része az éjjel, ezért biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták – tudatta csütörtökön a város polgármestere az MTI-vel.

Vágner Ákos azt közölte, hogy megkezdődött az érintett terület biztosítása, a vár vagyonkezeléséért felelős Dobó István Vármúzeummal közösen dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A tájékoztatás szerint a múzeum a falomlást követően haladéktalanul intézkedett, Eger önkormányzata pedig szakmai támogatással segíti a helyreállítás folyamatát.

A vár állagmegóvása és fejlesztése jelenleg is folyamatban van, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavalyi döntése értelmében 1 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a beruházás-sorozat első ütemének megvalósítására. A támogatás célja a hatóság által előírt, sürgős állagvédelmi beavatkozások megkezdése. Ezek közé tartozik többek között a Tömlöc-bástya helyreállításának előkészítése, valamint a Föld-bástya tervfelülvizsgálatának és helyreállításának megtervezése is – tette hozzá a városvezető.

Az Eger TV riportja alapján a 444 arról ír, hogy személyi sérülés nem történt, a falomlás idején senki sem tartózkodott a környéken. Mint arra a polgármester felhívta a figyelmet, a vár ezen részének felújítása már tervben volt a Modern Városok Program keretében, amelyet viszont Eger korábban elveszített. A beszámoló szerint, amikor 2024 őszén hivatalba léptek, szembesültek azzal, hogy a kormányhivatal örökségvédelmi osztálya hatóságilag kötelezte a fenntartót a várfal megújítására, ez azonban nem történt meg.