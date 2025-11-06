A történtek miatt biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták, a városvezetés már dolgozik a probléma megoldásán.
Berecz Mátyás főmuzeológus, volt alpolgármester fizetés nélküli szabadságot kért, hogy ellenzéki képviselőjelöltként kampányolhasson. Nem kapott, később viszont hiányzásért kirúgták.
Hiába zajlik tízmilliárdos rekonstrukciós program az egri várban, ha pénz híján nem sikerül élettel megtölteni a falakat.
Várhatóan április végére, május elejére lehet újra biztonságos a Szép-bástya környéke.
A városvezető jelezte, nem is igényelnek állami forrásokat a kár helyreállítására, ezzel szeretnének precedenst teremteni és példát mutatni a közpénzek felelős felhasználására.
A problémát most nem a törökök, hanem valószínűleg a sok csapadék és fagyás okozta.
Az egri vár két, összesen mintegy 2,2 milliárd forintos, uniós forrásból megvalósult turisztikai attrakciófejlesztő beruházásai, így egyebek mellett az újra látogathatóvá vált kazamata átadásával ünnepli május 14-én az Emlékhelyek napját a hevesi megyeszékhely.
Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. Az ünnepségen a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos jelentőségű sztéléről van szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 1552-es dicsőséges védelme.