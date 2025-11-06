Ötmillió forintot fizet Gerendai Károly a Szigetért

Gerendai Károly;Sziget Fesztivál;vételár;

2025-11-06 19:25:00 CET

Vételárként brit Superstruct Entertainmenttől az alaptőkének megfelelő 5 millió forintért kerül vissza Gerendai Károlyhoz a nyári fővárosi zenei fesztivált szervező Sziget Zrt. – közölte a Forbes-szal a 33 éves rendezvény alapítója. Korábbi számítások szerint Gerendai Károly 2017-ben és kisebbrészt 2022-ben összesen mintegy hatmilliárd forintért értékesíthette többségi részét.

A mostani eladó, amely még 15 évig bevételrészesedésre is jogosult, a veszteségek fedezetére kétmilliárdos biztosítékot kap, amelyet közlése szerint a Budapest Park biztosít. (A ferencvárosi koncerthelyszín üzemeltetője a Kultúrpark Zrt., amelynek alapítója Pálffy András elnök, a többséget pedig áttételesen Gerendai Károly, Lasz György és Veres Tamás jegyzi.) A Sziget vevőjét az üzletember nem pontosította, de korábbi közlése szerint szívesen bevonná a fesztivál alvállalkozóit és partnereit; e célra a HVG korábbi értesülése szerint FestPro IoF2025 néven céget alapított. A 2026. augusztus 11-15. között megrendezendő 32. Sziget elővételes bérletárusítása ma indul.