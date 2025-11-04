Újra Gerendai Károlyé a Sziget, már meg is van a jövő évi fesztivál időpontja

Budapest;időpont;Sziget Fesztivál;

2025-11-04 13:25:00 CET

A jegyértékesítés még a héten elindul.

2026 augusztus 11. és 15. közt tartják a jövő évi Sziget Fesztivált - szúrta ki egy, az idei fesztiválról közzétett kisfilmben a 24.hu.

A fesztivál közösségi oldala szerint a jegyértékesítés még a héten elindul, a bérletekre szóló előzetes regisztráció pedig már el is kezdődött.

Mint ismert, a Sziget Fesztivál sorsa azt követően került veszélybe, hogy az elmúlt évek veszteségei miatt a rendezvény mögött álló cég amerikai tulajdonosa közölte, hogy kiszáll a projektből. Ahhoz viszont, hogy más nekikezdhessen a szervezésnek, fel kell bontani egy érvényben lévő szerződést a fővárosi önkormányzattal, amelyet azonban annak anyagi vonzatai miatt Tisza Párt és a Fidesz is ellenzett. Végül előbbi részéről Magyar Péter megállapodott a feltételekről a Szigetet alapító, annak megmentésére vállalkozó Gerendai Károllyal, így jelen állás szerint a fesztivál mégiscsak megtartható lesz.

Gerendai Károlyt ugyanakkor a megállapodás után támadássorozat érte a kormányzati médiagépezet részéről, amelyeket a vállalkozó abszurdnak tart és leszögezte, ki akar maradni a pártpolitikából és az ahhoz köthető sárdobálásból.

Közben a fesztivál ki is adta a sajtóközleményt, amelyben megerősítették a rendezvény tervezett időpontját, egyben bejelentették, hogy hivatalosan is újra magyar kézbe került Európa egyik legnagyobb fesztiválja. A Sziget az eddigi menedzsmenttel és szervezői csapattal, az egykori alapító, Gerendai Károly stratégiai vezetésével vág neki a 2026-os rendezvény szervezésének - tájékoztattak, hozzátéve, lehetőség nyílik arra, hogy a Sziget ismét független fesztiválként, az egyediségét és a korábbi értékeit hangsúlyosabban kiemelve a nemzetközi piacon is unikális rendezvényként tovább erősítse pozícióját a nemzetközi élvonalban.

A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közlemény szerint megszületett a megállapodás, mely szerint a londoni székhelyű Superstruct Entertainment-től Gerendai Károly veszi át a fesztivált működtető Sziget Zrt-t. „A Sziget Zrt. tulajdonosi szerkezete folyamatosan alakul majd az elkövetkező hetekben, mert a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveink szerint közösen fogjuk finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként, velük biztosan szorosan együttműködünk majd” - mondta Gerendai Károly.

Kádár Tamás, a cég vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy Gerendai visszatérése újabb mérföldkőt jelent a Sziget életében. „A Sziget továbbra is Európa egyik legjelentősebb fesztiválja maradhat, megőrizve azokat az értékeket, amiket több mint három évtizede képvisel, megerősítve azt a különleges vonzerőt, ami a Szigetet az egész európai fesztiválpiacon egy másik ligába emeli. Karcsi visszatérése és az általa életre hívni kívánt szakmai összefogás ebben adhat új lendületet azzal az egyedi szemlélettel, amivel a Szigetet anno megálmodta, és az első 25 évét aktívan alakította” - fogalmazott.

A közlemény szerint Gerendai Károly határozott stratégiai elképzelésekkel tér vissza. Ezek megvalósításában és a közös gondolkodásban számít a mostani menedzsment és a cégben dolgozó szakemberek munkájára, de további tudást is szeretne bevonni hozzá. „A megújuláshoz sokat adhat hozzá, ha hallgatunk kívülről jövő véleményekre, olyan szakemberekre, akik különböző szemszögből nézik a fesztiválpiacot” - fogalmazott az üzletember, aki nagyban számít egyebek közt a Budapest Park szakmai tapasztalataira.

Pálffy András, a Budapest Park alapítója a tájékoztatás szerint úgy fogalmazott: „A Budapest Park és a Sziget együttműködése egyfajta értékközösség. Mindkét brand megőrzi az autonómiáját, ugyanakkor kihasználjuk azokat a szakmai és működési szinergiákat, amelyekkel stabilabbá és jövőállóbbá tehetjük a magyar fesztiválpiacot. Szeretnénk, ha a Sziget nemcsak ikonikus múltja, hanem hosszú távon fenntartható jövője miatt is büszkesége lenne Magyarországnak.”

Gerendai Károly a Sziget hosszútávú jövője alapjának biztosítékát abban látja, hogy hangsúlyosabban kell kiemelni a Sziget egyediségét és értékeit, erősíteni kell a fesztivál kulturális lenyomatát, illetve jobban ki kell használni Budapest és a Sziget szinergiáját. „Nem szeretném, hogy a Sziget egy korosztályos kalitkába záródjon, s bár természetesen a legerősebb célcsoportunk továbbra is a mai fiatalok maradnak itthon és külföldön egyaránt, a régebbi látogatókat is fontosnak tartom megszólítani” - fogalmazott, hozzátéve, „célunk, egy mindenki számára szerethető, a nemzetközi piacon is unikális fesztivál új lendülettel történő szervezése”.

Kádár Tamás végezetül azt mondta, hogy a 2026. augusztus 11-15-ei időpontot akár már be is lehet írni a naptárba. A jegyárusítást egy 48 órás kedvezményes akcióval kezdik napokon belül. „Az exkluzív - tavalyi áron tartott - elővételes fesztiválbérlet-akció november 7-én déltől indul, melyre előzetesen november 5-ig lehet regisztrálni a www.sziget.hu oldalon” - mondta.