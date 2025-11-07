A bizonyíték

választás;Fidesz;

2025-11-07 06:00:00 CET

Már nem hiszünk a statisztikákban és a közvélemény-kutatásokban. A drónok filmjeiben sem. Csak a saját táborunkból felbocsátott drónok felvételeit tekintjük valamennyire hitelesnek, legyen szó a felvonuló tömeg nagyságáról vagy arról, hogy legelnek-e zebrák Hatvanpusztán. Így aztán nem tudjuk, hogy pontosan hányan is lehettek a CÖF és hányan a Tisza Párt október 23-ai fiesztáján, s azt sem, hogy éppen mekkora a választói támogatottsága a kormánynak és az ellenzéknek. A jelek szerint azonban a Fidesz egyre inkább bajban érzi magát; erről vall, hogy a párt korán indított kampányában ótvar hazugságokkal fertőz, és már nemcsak Orbán nyilatkozik a sebességmérő kameráknak is, de a miniszterelnök édesanyja is elmondja a „szerinte őszintét” egy véletlenül arra tébláboló, nyeretlen kétéves tartalomgyártónak.

A számháborúban a 2026-os választás mondja ki az igazságot.

De a választási szabályokat jól ismerők állítják, hogy a jövő évi voksolás eredménye hamarosan cáfolhatatlanul megjósolható. Ők azt mondják, ha a Fidesz az év végéig megváltoztatja a választási törvényt, akkor a kormánypárt – a saját felmérései alapján – tudja, hogy a Tisza fog nyerni.

A 2011-ben elfogadott választási törvény ugyanis „a győztes mindent visz” elvre épül, ezért ha a Tisza elérné az 55-56 százalékot, akkor övé lenne a parlamenti mandátumok kétharmada. Ez azt jelentené, hogy az új kormány az összes kétharmados törvényt újraírhatná, és megszabadulhatna azoktól a bíráktól, ügyészektől, számvevőktől és főhatósági hivatalnokoktól, akik nem az országot (közérdeket, népet, hazát), hanem a Fidesz elitjét szolgálják. Ezért, ha a Tisza biztos győzelme fenyegetne, akkor Orbán visszahozná a rendszerváltáskori, a választói akaratot a mostaninál arányosabban leképező választási törvényt.

Ha a törvénymódosítást a Fidesz decemberig nem tűzi napirendre, akkor jónak látja önnön választási sanszait, ha szavaztat róla, akkor vereségre készül, de nem adja fel.

Sokakra igaz lesz a Zorán-dal imigyen szóló átirata: ne várd a decembert!