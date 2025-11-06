FTC–Ludogorec 3-1, újabb zöld-fehér győzelem az Európa-ligában

futball;FTC;Európa-liga;Ludogorec;

2025-11-06 23:03:00 CET

Robbie Keane vezetőedző együttese így négy meccsen szerzett tíz pontjával a harmadik, nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az Európa-liga főtábláján.

A FTC 3-1-es győzelmet aratott bolgár vendége, a Ludogorec felett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott negyedik fordulós mérkőzésén.

A magyar bajnok góljait Kanichowsky, Cadu és Lenny Joseph szerezte, az FTC pedig a találkozó nagy részében fölényben játszott és nem sok esélyt adott a bolgár riválisnak.

Robbie Keane vezetőedző együttese így négy meccsen szerzett tíz pontjával a harmadik, nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az Európa-liga főtábláján.

A zöld-fehérek a három hét múlva esedékes következő körben a török Fenerbahcéhoz látogatnak.