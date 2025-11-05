Természetesen nem tud majd mindenki játszani, és soha nem könnyű senkit sem kihagyni a csapatból, de végül a stábbal együtt döntést kell hoznunk - közölte a szakvezető.
A párharc nyílt, a játék képe alapján a zöld-fehérek bizakodhatnak a jövő kedden a budapesti Groupama Arénában tartandó meccs előtt.
A Bajnokok Ligája selejtezőjére több mint száz magyar vendégjegy kelt el.
A Ludogoreccel mérkőzik csütörtök este az FTC, a kérdés az, hogy továbbjut-e a magyar bajnok a labdarúgó Európa-liga csoportköréből.
A Ferencváros több mint egy félidőt emberelőnybe játszva 3-0-ra kikapott a Ludogorectől a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 2. fordulójában.
Tovább folytatja menetelését a Real Madrid, amely sorban 19. győzelmét is megszerezte. Ezúttal a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszó bolgár Ludogorec volt Carlo Ancelottiék áldozata. A forduló meglepetését a Monaco szolgáltatta, amely a C csoport élén végzett.