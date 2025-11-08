Spurikapitány

vita;Orbán Viktor;Magyar Péter;

A következő alkalom, ahol Orbán Viktornak kérdésekre kell válaszolnia, és ahol talán kiderül az is, miért barmolta szét az országot, alighanem a bírósági tárgyalóterem lesz. Vitatkozni előbb bizonyosan nem fog. Inkább iszkol, falcol, inal, spurizik. Ezen még az sem változtatna, ha be kellene ismernie, hogy vesztésre áll, és így egy vitán már semmit sem veszíthet. De ez nincs benne az első százötven mordori mestertervben. Ami viszont benne van, az Magyar Pétert levadászása.

A Tiszát egy módon lehet bizonyosan legyőzni: ha nem indul a választáson.

Ezért lépett a nyelvére igyekezetében a teljes propagandahad, hogy elvegyék a kihívó mentelmi jogát Brüsszelben, és ezért keverik hasonló elánnal ukrán-párti összeesküvés-elméletekbe, ergo a hazaárulás tényállásába. Egy ideig a politika porondján, de a cél a tetemre hívás jogi procedúrával. Közben óránként fröcsögik az arcába prosztó politikusok és influenszerek, hogy balfasz, lúzer, hülye, elmebeteg, pojáca. Az egyik legnagyobb tepsiképű egy műsorvezetőnek címezte a megjegyzést: „egy fél ország várja, hogy pofánverd (sic!) ezt a gyökeret”. Patrióta keresztény tempó a javából, a kócos lelkületű hazafi nyilván épp most jött a templomból.

Ez jutott eszembe Pintér Bence polgármester ötletéről, hogy ha már Orbán és Magyar is Győrbe hivatalos ugyanazon a napon, akkor akár meg is vitathatnák a nézeteiket, a magyar polgárok pedig meghallgathatnák, merre és hogyan kormányoznák az országot. A magyar polgárok megérdemelnék, bizony. A lenézett ellenzékiek úgy érezhetnék, ők is számítanak, a fideszeseket pedig nem nyugtalanítaná tovább a förtelmes kétely: miért nem mossa le végre ezt a kis „benőtt szőrtüszőt” (ugyanaz a csúcskeresztény a templomból jövet) a Kárpátok Gigászi Argumentalistája. És aki KGA-t mond, mondjon KGB-t is, nemde?