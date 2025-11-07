Elfogták a férfit, aki a gyanú szerint egy újbudai garázsban gyújtogatott, a füstben egy nő meghalt (videó)

mélygarázs;gyújtogatás;Újbuda;

2025-11-07 11:22:00 CET

N. Ákost halált előidéző közveszélyokozás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A rendőrség tájékoztatásában felidézi, hogy egy XI. kerületi mélygarázsból érkezett tűzesetjelzés május 2-án hajnalban, a tűzoltók fékezték meg a lángokat. Kora délutánra megállapították, hogy a teremgarázs melyik részén lobbant fel a tűz, valamint azt is, hogy több autó és motor megrongálódott. Az egyik kocsi mellett találtak egy eszméletlen nőt, akinek az életét a mentők már nem tudták megmenteni. Az épületben és a járművekben okozott kár összesen megközelíti a 240 millió forintot.

A szemle során kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. A gyanú szerint az elkövető betörte egy parkoló autó ablakát, majd benzint locsolt az utastérbe, és meggyújtotta.

A feltételezett elkövetőt, a 47 éves N. Ákost november 3-án 5 óra 30 perckor VII. kerületi lakásában fogták el. A nyomozók a házkutatás során elektronikai eszközöket, a parkoló melletti ház egyik lakásának kulcsát és ajtónyitó bilétákat foglaltak le. Megtalálták azt a ruhát, amit a férfi az elkövetéskor viselt, autójából egy eddig ismeretlen összetevőjű folyadékot tartalmazó ballon is előkerült, ezenkívül kábítószergyanús anyagokat is találtak. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.

Halált előidéző közveszélyokozás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként, nem ismerte be a bűncselekményt.

A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.