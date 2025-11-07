Életfogytiglani fegyházbüntetést kér a főügyészség is a villanyszerelők megölésével vádolt férfira

emberölés;életfogytiglani börtönbüntetés;eltűnt villanyszerelők;Győri Fellebbviteli Főügyészség;

2025-11-07 08:34:00 CET

A holttestek nem kerültek elő.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség büntetése helybenhagyását indítványozta annak a vádlottnak, aki két férfit megölt, azonban a holttestek nem kerültek elő.

A főügyészség tájékoztatásában emlékeztet, a vádlott több mint 20 éven át építési vállalkozóként dolgozott Ausztriában. A munkavégzéséhez és a tulajdonában álló ingatlan tereprendezéséhez szüksége volt egy kotrógépre, amit rossz anyagi helyzete miatt nem tudott megvásárolni. Elhatározta ezért, megkéri régi ismerősét, aki alkalmanként üzlettársa is volt, hogy béreljen egy ilyen gépet a részére, majd megöli őt és a gépet pedig birtokba veszi. Miután az 2015. június 2-án egy bécsi áruházban kibérelte a gépet, a vádlott munkamegbeszélés ürügyével az ingatlanára csalta és meg nem határozható módon megölte, majd a holttestet ismeretlen helyen elrejtette.

Ezt követően is folytatta vállalkozói tevékenységét, melynek kapcsán az alvállalkozójának, aki villanyszerelő volt, 11.800 euróval tartozott. A vádlott 2018. március 31-én a tartozás rendezésére hivatkozva az ingatlanára csalta a sértettet, majd meg nem határozható módon megölte, és a holttestét ismeretlen helyen elrejtette.

A Győri Törvényszék a 2025. március 12-én kihirdetett ítéletében a vádlottat többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy legkorábban 40 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, valamint kötelezte 14,5 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítélet ellen a vádlott és a védője felmentésért fellebbeztek.