Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 20:47:00 CET

Élő hírfolamában a Telex ír az étlapról a Getty Images egyik fényképe alapján. E szerint gránátalmából, kígyóuborkából, retekből és és mentás-citromos öntetből áll az a kerti saláta, amellyel kezdtek, a főétel kakukkfűvel sült csirke, amelyhez édesburgonyapürét, kelbimbót és bébikel jár, desszertre pedig sütőtöktortát kapnak a munkaebéd résztvevői vaníliafagylalttal.

Mint ismert, Orbán Viktoron és Donald Trumpon kívül amerikai részről JD Vance alelnök, Pete Hegseth hadügyminiszter, Marco Rubio külügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter vesz részt a munkaebéden, Orbán Viktorral mellett pedig Szijjártó Péter, Lázár János, Máté János, Bíró Marcell és Orbán Balázs képviseli Magyarországot. Munkaebéd után Marco Rubio aláírja Szijjártó Péterrel azt a kormányközi nukleáris megállapodást, amely amerikai nukleáris fűtőanyag vásárlásáról és tárolásáról szól.