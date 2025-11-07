Szijjártó Péter és Lázár János is jelen volt a találkozón.
A miniszterelnök közölte, az amerikai elnök fiatalos energiával, egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára, és ez nekünk, magyaroknak jó. Hozzátette, az orosz energiára vonatkozó kérdések ügyében belátást kér majd az amerikai elnöktől.
A Donald Trump elnökkel kialakított baráti kapcsolatának hála a Orbán Viktor világpolitika nagyszínpadára léphetett, Magyarország mindebből azonban nem tudott érdemben profitálni, arról nem is beszélve, hogy itthon a Tisza Párt egy országjárással többet érhet el.
Egy kétpárti szenátori csoport arra szólítja fel Magyarországot, hogy váljon le az orosz energiahordozókról.
Ránézünk, kevesen gondoljuk, hogy este meginnék vele egy sört – mondta Donald Trumpról a magyar kormányfő.
A 444 cikke szerint Orbán Viktor pénteken helyi idő szerint dél körül megy a Fehér Házba, ahol munkaebéd közben tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. J. D. Vance alelnökkel, valamint az országában puccskísérlet miatt elítélt volt brazil államfő, Jair Bolsonaro fiával is találkozik majd a magyar kormányfő.
A kormányfő útban Washington felé, a közmédiának arról beszélt, „győzelemre játszik”, és azt ígérte, hogy lesz orosz-amerikai békecsúcs Budapesten.
A hírek szerint azért, mert a gépnek nincs úgynevezett ETOPS engedélye, amely az Atlanti-óceán teljes átrepülésének feltétele. A gép üzemanyagot is tankol, mielőtt továbbindul.
A miniszterelnök közölte, a cél, hogy Donald Trumppal új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban.
Szóba jöhet még a kettős adóztatásról szóló egyezmény újraélesztése és új amerikai beruházások bejelentése.
Szijjártó Péter korábban annyit árult el, hogy egy Wizz Air-gép lesz az.
Az ukrajnai béketeremtés lehetősége és egy nagy gazdasági és energia-együttműködési csomag létrehozása is napirendi pont lesz.
A miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában közölte, hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak maguk elé tudják képzelni a közép-európai térképet. Beszélt arról is: szerinte Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent, és magas szintű tanácskozásokon olyan mondatok hangzanak el, hogy „nem hinné el”.