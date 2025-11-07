Orbán Viktor: Ha már találkozunk Donald Trumppal, annak komolynak kell lennie, szinte magyar napot csinálunk Washingtonban

A miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában közölte, hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak maguk elé tudják képzelni a közép-európai térképet. Beszélt arról is: szerinte Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent, és magas szintű tanácskozásokon olyan mondatok hangzanak el, hogy „nem hinné el”.