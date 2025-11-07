Orbán Viktor szerint evidens, olyan mint az ábécé vagy az egyszeregy, hogy Ukrajna a háborúban nem tudja legyőzni Oroszországot

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 21:46:00 CET

A magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatón kapott egy kérdést az orosz-ukrán háborúról is, amelyre válaszul elmesélte, meglepődik, hogy Nyugaton még nyitott kérdésként tekintenek a konfliktus kimenetelére. Szerinte evidens, olyan mint az ábécé vagy az egyszeregy, hogy Ukrajna a háborúban nem győzhet Oroszország ellen. Ezért is mondta azt Donald Trumpnak, hogy Ukrajna csak úgy győzhet, hogy csoda történik.

Orbán Viktor évek óta orosz szájíz szerint beszél az orosz-ukrán háborúról, következtetése mindig az, hogy Ukrajna úgysem győzhet, eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát. Nevezte már Ukrajnát senkiföldjének, 2023 áprilisában pedig pénzügyileg nem létező országnak is., ma pedig egy újságíró kérdésre a háborúval indokolta, miért ellenzi az ukrán EU-tagságot. Ez az egész lehet az oka, hogy egy 2024. februári felmérés szerint az ukránok több mint fele, 52 százaléka Magyarországot ellenséges államnak tartja.