Meghalt a doktornő, aki a gerincműtétje után elhagyta a szegedi kórházat

orvos;Szeged;haláleset;

2025-11-09 11:25:00 CET

Nem világos, miért döntött fájdalmai közepette a távozás mellett.

Holtan találtak rá szombat délután arra a szekszárdi doktornőre, aki a biztonsági kamera felvételei alapján pénteken hajnali öt órakor elhagyta a szegedi idegsebészeti klinikát, miután a gerincét műtötték - közölte az RTL Híradó.

A szekszárdi kórház főorvosa már lábadozott, de nagy fájdalmai voltak. A kórház egyik biztonsági kamerája rögzítette, amint a nő hajnali 5 óra körül, fekete pizsamában, papucsban és egy pulóverrel a nyakában, nyakán kötéssel útnak indul és kisétál az épületből. A rendőrség azonnal keresni kezdte a nőt, kutyás és motoros csapatokat is bevetettek.

Végül bő egy napi keresés után, másnap a klinikai központ melletti, használaton kívüli garázssor mögött találták meg a doktornőt, de már holtan. Hiába érkezett a segítség, az életét már nem lehetett megmenteni.