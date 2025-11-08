Hadházy Ákos: Több mint kétmillió forintos Louis Vuitton táskaszettel indult Szalay-Bobrovniczky Kristóf Washingtonba

Orbán-kormány;Washington;Hadházy Ákos;Louis Vuitton;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;luxizás;

2025-11-08 20:47:00 CET

A honvédelmi miniszter tavaly a legnagyobb jövedelmet tudhatta magáénak a kormánytagok közül.

Luxuskormány: összesen kétmilliós Louis Vuitton táskákkal indult az operett hadügyminiszter benyalni Washington velejéig korrupt és hazudozó urának. Reméljük, a táskák befértek a Wizz Air poggyászkosarába – posztolta szombaton Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő minderről megjegyezte, hogy egy gyermekvédelemben dolgozónak csaknem 8 hónapot kellene ennyi pénzért dolgoznia.

– Természetesen itt sem csak azzal van probléma, hogy egy fideszes miniszter mennyire elszakadt a magyar valóságtól és önmagában azzal sem, ha egy miniszter gazdag. A nagy baj az, hogy a luxusminiszter a vagyona jelentős részét az állammal bizniszelve szerzi: így szerezte meg a kaszinókoncessziót, a most bedöntött vagongyárat, de talán a legfelháborítóbb, hogy a saját (közben Habonynak átadott) gyárától vesz repülőket a honvédségnek – tette hozzá az ellenzéki politikus.

Még a nyáron beszámoltunk a K-Monitor összesítéséről, amely a politikai felsővezetők adóbevallásainak közzétett nyilvános adatai alapján készült. Kiderült, hogy 2024-ben a legnagyobb jövedelemre szert tevő kormánytag Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter volt.

A tárcavezetőnek ugyanis a 40 millió forintot hozó miniszteri fizetése mellett 1,5 milliárd forint külön adózó jövedelme volt. Az pedig nemrég, október elején derült ki, hogy Szalay-Bobrovniczky egy alapítványt is létrehozott családi luxizásának biztosítására.