Újra százmilliókkal segíti a karácsonyi vásárok Fidesz-közeli rendezőjét az V. kerület, a kedvezményes menü 1600 forintba fog kerülni

2025-11-10 08:17:00 CET

Az AVB Rendezvényszervező Kft. éves bevétele 2021-ben még 273 millió forint volt, ami 2024-re 1,33 milliárdra nőtt, vagyis négy év alatt megötszöröződött.

Ezen a héten pénteken nyílik meg a főváros két nagy adventi vására a Bazilikánál és a Vörösmarty téren. A két ismert helyszínen évek óta ugyanaz a kormányközeli cég, az AVB Rendezvényszervező Kft. szervezi a rengeteg látogatót vonzó karácsonyi kirakodóvásárokat. Az idei 15. jubileumi Advent Bazilikán több, mint 100, míg a Vörösmarty Classic Xmas vásáron több, mint 70 kézműves és gasztronómiai kiállító vesz részt az AVB Népszavának küldött válasza szerint.

A Bazilika előtt és a környező utcákban már 15 éve szervez karácsonyi vásárt az AVB az V. kerületi önkormányzat megbízásából, de a Vörösmarty tér egészen 2022-ig a fővárosi önkormányzat vadászmezejének számított, amely saját cégét az azóta felszámolt Budapest Brandet kérte fel a vásárszervezésre. Így a standbérlésből származó bevétel is a fővárosnál maradt. Csakhogy 2022-ben a kormány mindenféle ellentételezés nélkül államosított több fővárosi önkormányzat által birtokolt közteret, köztük a Vörösmarty teret is és 99 évre használatba adta a fideszes vezetésű kerületnek. (Az Alkotmánybíróság két év múlva arra jutott, hogy „a törvényalkotó megfelelően igazolta a tulajdoni korlátozás közérdekűségét”.) A belvárosi önkormányzat pedig bejáratott rendezvényesére, az Advent Bazilikát szervező AVB Kft-re bízta a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt is, mondván neki nincs erre kapacitása.

A karácsonyi vásároztatás nem tűnik rossz üzletnek.

Az AVB éves bevétele 2021-ben még 273 millió forint volt, ami 2024-re 1,33 milliárdra nőtt, vagyis négy év alatt megötszöröződött. Az AVB Kft. Krskó Tibor érdekeltségébe tartozik, aki Csetényi Csabával közösen milliárdos állami média megrendelésekhez jutott korábban. Csetényi Csaba Rogán Antal kabinetminiszter, korábbi V. kerületi polgármester szomszédja volt.

A Csetényi-Krskó páros közös cége, a HGY Invest birtokolta Kod Média például csak az idén 55 millió forint szponzorációs támogatást kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. Krskó Tibor volt az egyik producere a 15,9 milliárdos állami támogatással megvalósult Hunyadi sorozatnak. A sorozatot készítő Hollósgyűrű-SPC Kft. egyik tulajdonosa Csetényi-Krskó közös cége, a HGY Invest.

Az V. kerületi önkormányzat is igen nagyvonalú velük az adventi vásárok közterület-foglalási díjának számításakor. 2022-ben kilencven százalékos, egy évvel később nyolcvan százalékos kedvezményt kaptak a közterület-használati díjból.

2022-ben közel 20 milliót, 2023-ban 29,5 millió forint közterület-használati díjat fizet fizetett a rendezvényszervező cég, amely az önkormányzat akkori tájékoztatása szerint „ számos önkormányzati feladatot és anyagi terhet vesz le Belváros önkormányzata válláról”, a bevételt pedig száz százalékban a közterületek fenntartására fordítják.

Az idén is megkérdeztük a kerületet az árszabásról és a kedvezményről. Az önkormányzat először azzal hárított, hogy még nem írták alá a szerződést, egyébként se tudják ki rendezi az idén a vásárt, lévén a szervező cég kérelmére indul el a közterület-használati eljárás. Bár akkor már nagyban toborozták az árusokat a két vásárra. Végül hosszas huzavona után a kerület elárulta, hogy október 31-én kiadták a közterület-használati hozzájárulást az AVB Rendezvényszervező Kft. és a Belváros-Lipótváros Kulturális Hagyományőrző Egyesület részére. Mint írták: a fizetendő díjat a képviselő-testület által elfogadott 22/2018. (XII.19.). számú önkormányzati rendelet alapján számították ki.

A rendeletben különböző kategóriákba sorolják az árusokat. A kiemelt közterületnek számító két téren a vállalkozási célú rendezvények naponta fizetendő hatályos négyzetméterára 4207-5049 forint. Ez három éve még 3116, illetve 3740 forint volt.

Akkor „közel 20 millió forint összegű bevételt” jelentett a kerületnek a közterület-használatból befolyó díj. Az idén „a rendezvényszervező számos önkormányzati feladatot és anyagi terhet vesz le Belváros Önkormányzata és részben a Főváros Önkormányzatának válláról is azonfelül, hogy 39.514.652 forint közterület-használati díjat fizet.”

A kedvezmény mértékére nem térnek ki. 2022-ben elismerten 90 százalékos kedvezményt adtak. Ha az elfoglalt terület nagysága nem változott, márpedig akkor 120 árusról írtak, most pedig több mint 170 árus lesz, akkor a korábbi évek területfoglalási számaiból kiindulva ez

az idén ismét legalább 80 százalékos kedvezményt, akár több mint 200 millió forint elengedését jelentheti.

Hosszan írtak arról is, hogy a szervező milyen egyéb vállalásokat tett: emelt szintű közterület tisztántartást rendelt a kerület cégétől, vállalták a Vörösmarty-szobor karácsonyi hangulathoz hozzájáruló téli takarását, ideiglenes jelzős gyalogátkelőhelyet építenek ki, ingyenes kisvasút, kulturális programok és koncertek lesznek, idén is lesz ünnepi fényfestés a Bazilikán, állítanak betlehemi jászolt, karácsonyfát és minden nap lesz egy-egy fix menü kedvezményes 1600 forintos áron.

Ezt a Népszava által szintén megkeresett AVB médiacsapata is kiemeli, hozzátéve, hogy

a „szervezők idén is kiemelt hangsúlyt fektetnek a mindenki számára elérhető, pénztárcabarát opciókra” és visszatérnek az „akár már 2000-2500 forint közötti áron elérhető tematikus fogások” is.

Arra a kérdésre, miszerint mennyit is fizetnek a standok bérlői, nem válaszoltak, mondván „a kiállítói szerződések részletei (beleértve a standok bérleti díjait és az egyéb kötelezettségeket) üzleti és szerződéses adatok”. Két évvel ezelőtt mindenesetre már egymillió forint körüli helypénzről szóltak a hírek a kisebb (négy négyzetméter alapterületű) standok esetében. A nagy étel-italosztóknak ennél jóval mélyebben kellett zsebükbe nyúlni. Azóta aligha lett kevesebb a stand-ár.

A vásárlátogatók se számíthatnak olcsóságra. Tavaly a Szent István téren 2000 forint volt a sima lángos és 5500 forint az alap hot dog, a pörköltet cipóban 7300 forintért osztották, a forralt bort 1450 forintért mérték, a sört 1500 forintért csapolták. A Vörösmarty téren kicsit jobban megnyomták a ceruzát, ott már 2300 forintot kértek egy sima lángosért, 2500 forint volt egy adag sült gesztenye, a pecsenye kacsa lila káposztával pedig 7500 forintot kóstált. Egy stampedli pálinkáért 2600 forintot kértek. Mindezzel együtt a Szent István téri Advent Bazilikát tavaly minden idők legjobb európai karácsonyi vásárának választották.