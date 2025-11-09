Lemondott a BBC főigazgatója és a BBC News vezérigazgatója

lemondás;főigazgató;dokumentumfilm;BBC;Donald Trump;

2025-11-09 20:34:00 CET

Felmerült, a BBC Panorama dokumentumfilmje félrevezette a nézőket azzal, ahogy összevágta Donald Trump amerikai elnök beszédét.

Benújtotta lemonását Tim Davie, a BBC főigazgatója és Deborah Turness, a brit közszolgálati csatorna hírüzletágának vezérigazgatója egy egy Donald Trumpról szóló dokumentumfilm miatt, amellyel kapcsolatban felmerült, hogy félrevezette a nézőket.

A lemondások előzménye, hogy a The Telegraph nyilvánosságra hozott egy kiszivárgott belső BBC-memót, amely szerint a műsor készítői úgy vágtak össze két részletet az amerikai elnök beszédéből, hogy szavai úgy tűnhettek, mintha kifejezetten buzdított volna a 2021. januári Capitolium elleni ostromra és zavargásokra.

A kiszivárgott dokumentumot Michael Prescott-tól, a BBC szerkesztőségi etikai bizottságának korábbi független tanácsadójától származik, aki idén júniusban távozott posztjáról. Prescott ebben aggodalmát fejezte ki a Trump: A Second Chance? című, tavaly sugárzott dokumentumfilm miatt, amelyet az October Films Ltd. készített a BBC számára.

Tim Davie 2020 szeptemberében lett a BBC főigazgatója, 20 év után távozik a vállalattól. Lemondásról szóló közleményében kijelentette: „Hibák történtek, és főigazgatóként nekem kell vállalnom a végső felelősséget.” Deborah Turness hasonlóan nyilatkozott, mondván, a felelősség őt terheli, lemondását nehéz döntésnek nevezte. A BBC elnöke közölte, hogy a teljes igazgatótanács tiszteletben tartja a döntést.

A csatorna kulturális riportere kifejtette a véleményét a történtekkel kapcsolatban, reményét fejezve ki, hogy ezzel enyhül majd a kialakult feszültség. Vasárnapi nyilatkozatában Lisa Nandy brit kulturális miniszter is megszólalt az üggyel kapcsolatban, „nagyon súlyosnak” nevezve azt, hozzátéve, hogy a BBC-vel kapcsolatban „sorozatos, súlyos vádak” láttak napvilágot, amelyek közül a legkomolyabb az, hogy a csatorna rendszeresen elfogultan tudósít kényes témákról.