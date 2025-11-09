Kezd fájni az Egyesült Államok feje

Egyesült Államok;járattörlés;kormányzati leállás;

2025-11-09 19:30:00 CET

A szövetségi kormány leállásával több kulcsfontosságú terület is finanszírozás nélkül maradt a légiközlekedéstől a rászorulók élelmiszer ellátásáig. Nő az elégedetlenség a lakosság körében.

Már negyven napja tart a szövetségi kormány leállása az Egyesült Államokban, miután a republikánus és demokrata szenátorok nem tudtak kompromisszumra jutni a költségvetési törvénytervezet elfogadását illetően. Ez az eddigi leghosszabb idő az USA történetében, mialatt a szövetségi alkalmazottak és előirányzatok számottevő része finanszírozása nélkül maradt. A politikai csatározáson túl már a lakosság is kezdi a saját bőrén a szövetségi kormány elmaradó vagy a korábbinál szűkebb körű szolgáltatásait.

A légiközlekedés az egyik fő terület, ahol látványosan érződinek a politikai patthelyzet okozta fájdalmak. A szövetségi légiközlekedést ellenőrző FAA szervezet pénteken 4 százalékkal csökkentette belföldi járatok számát, miután a légiirányítók fizetésének elmaradásával csak ilyen számban garantálhatják az utazók biztonságát. Ez a gyakorlatban több mint 1000 törölt járatot jelentett országszerte az ország 40 legfontosabb repülőterén. Ennek tetejébe az olyan kiemelt városok légikikötőiben, mint Washington, Atlanta, San Francisco vagy a new jerseybeli Newark, komoly időbeli csúszásokkal szembesülhettek az utasok az irányítótornyok személyzetének csökkentett létszáma miatt. Ezzel együtt az előre kiírt járatok 94 százaléka időben el tudott indulni, tehát a rendszer nagyobb rugalmasságot mutat, mint egy természeti katasztrófa okozta fennakadás esetén.

A Washington Postnak nyilatkozó légi szakértő szerint azonban ez még csak „a vihar előtti csend”. Állítása szerint, ha az FAA 4 százalékos járatritkítási utasítása 10 százalékra nőne, azzal több mint duplájára ugrana a törölt járatok száma is. Ez a tendencia a kormányzati leállás további elhúzódása esetén országos fennakadásokhoz vezethet, hiszen a november végi Hálaadásra az amerikaiak az ország minden részéből hazautaznak és a tágabb családdal töltik a pulykaünnepet.

A leállás által érintett másik kritikus terület a 42 millió nehéz szociális helyzetben élőnek kiosztott SNAP élelmiszer támogatás, amelynek kifizetését a leállás idejére a Trump-adminisztráció csak részlegesen vállalta. Egy csütörtöki szövetségi bírói ítélet szerint a kormány köteles a teljes összegű élelmiszertámogatást kifizetni a SNAP juttatásra jogosultaknak. Az ítéletet a kormány megfellebbezte, a szövetségi Legfelsőbb Bíróság pedig több állam nyomására hozott soron kívüli ítéletében engedett az adminisztrációnak, a kormány 4 milliárd dollár összegű támogatást továbbra is visszatarthat.

A SNAP-ot a jogosultak alapvető élelmiszerekre költhetik el a boltokban, így ennek ideiglenes megnyírbálása az amerikai üzletek forgalmát is érzékenyen érinti. Egy 2023-as kimutatás szerint a támogatás 123 milliárd dolláros forgalmat generált 262 ezer élelmiszerüzletben. A vásárlások mintegy fele a Walmart és hozzá hasonló óriásláncoknál történt, míg a másik fele kisebb helyi boltokban. A CNN elemzése szerint a nagyobb láncok le tudják nyelni a SNAP visszatartása miatt keletkező bevételkiesést, a kár veszélyének a kevesebb tartalékkal rendelkező kisebb üzletek vannak jobban kitéve. Azért is a vidéki kisvárosok boltjai viselhetik inkább a kormányzati leállás gazdasági terheit, mert az itt élők akár 30-40 százaléka is SNAP támogatásra jogosult. Az olyan államokban, mint Mississippi, Alabama vagy épp Nyugat-Virginia gyakran kialakul a „food desert” (élelmiszersivatag) jelenség. Ezek olyan térségek, ahol akár 40 kilométeres körzetben sem lehet friss és megfizethető élelmiszerhez jutni. Ironikus módon ezek a területek egybeesnek azokkal a régiókkal, ahol tavaly a választók döntő többsége Donald Trumpra szavazott.

Az említett szektorokon kívül természetesen sérülékeny körbe tartoznak a szövetségi kormány hivatalaiban dolgozók. A CBS News idézi a kétpárti Bipartisan Policy Center agytröszt becslését, amely szerint legkevesebb 670 ezer szövetségi dolgozót függesztettek fel és durván 730 ezer ember dolgozik jelenleg fizetés nélkül. A független Congressional Budget Agency szövetségi hivatal múlt hónapban levelet küldött a törvényhozóknak, hogy az év végéig 14 milliárd dollártól eshet el az amerikai gazdaság, ha Hálaadásig a kongresszusnak nem sikerül elfogadni új szövetségi költségvetést. A CBS News friss felmérése szerint a megkérdezett amerikaiak 54 százaléka „nagyon aggódik” a leállás gazdasági következményei miatt.