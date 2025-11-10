Legkevesebb 31 rab meghalt egy börtönlázadás közben Ecuadorban

Ecuador;börtönlázadás;

2025-11-10 07:49:00 CET

A halálesetek pontos körülményeit még vizsgálják.

Ecuadorban legalább 31-en meghaltak az ország délnyugati részén fekvő Machala városban történt börtönlázadásban – közölte az SNAI ecuadori börtönfelügyelet.

A börtönben a szombatról vasárnapra virradó éjjel törtek ki fegyveres összecsapások, amelyekben négy ember meghalt és legalább 34-en megsebesültek, köztük egy rendőr is – jelentette az Ecuavisa televíziós csatorna. A SNAI szerint a fegyveres incidensben lőfegyvereket és robbanószereket is használtak. A SNAI tájékoztatása alapján ezt követően 27 rabot vasárnap délután holtan találtak a büntetés-végrehajtási intézetben. Halálukat a közlés szerint fulladás okozta, de „a felelős hatóságok a teljes körű kivizsgáláson dolgoznak”.

A rendőrség elit egységei beavatkoztak, hét személyt őrizetbe vettek, és a hatóságok szerint sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést a börtön felett.

A lázadás összefüggésben állhat a kormány azon tervével, hogy egyes fogvatartottakat új, nagy biztonságú börtönbe helyeznek át, amelyet Daniel Noboa elnök egy másik tartományban építtetett, és amelyet ebben a hónapban terveznek megnyitni.