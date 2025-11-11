Tiszának Világa Fidesznek árnyéka

Fidesz;kiszivárogtatás;Tisza Világ;

2025-11-11 06:00:00 CET

Gyakorlatias ember vagyok, a cselekvés nálam mindenkor megelőzi az ideológiát. Ennek szellemében pár perce letöltöttem a Tisza Világ applikációt. Megadtam minden létező adatomat, amit csak kértek. Nem mintha párttag lennék. Hanem azért, mert amit az állampárt tett és tesz a Tisza Világgal, az messze túlmutat a szokványos politikai küzdelmen. Az állampárt magyarságunk egyik legfontosabb vívmányát, az általános és titkos választójogot vette célba. Az állampárt csőcseléke el akarja érni, hogy az emberek még a szavazófülke magányában se legyenek biztosak abban, hogy valaki nem fogja megtudni, hová húzták az x-et. Az állampárt újra el akarja érni, hogy magyarok tízezrei legyenek a saját hazájukban gyáva férgek, akik fejet lehajtva élnek, akik a szavazófülke csöndjében rettegnek, hogy nem kapnak közmunkát, segélyt, engedélyt házfelújításra, vagy a gyerekük nem kap óvodai helyet, ha felvállalják a hitüket, és nem az állampárt oroszcsicskásaira szavaznak.

Ez a szuverenitás állampárti olvasata: itt csak felcsúti páva úr lehet szuverén (vagy legalábbis két nagyhatalomnak való elvtelen behódolás közben idehaza pózolhat szuverénként), a választópolgár az nem.

Annak szoruljon csak a gyomra, ha a megyei fideszes téeszelnök úr vagy valamelyik brókeröltönyös-pufikabátos csicskásának, narancsszínű uzsorásának az autója feltűnik a falu végén. Akik azért lopatták el a tiszások adatait, és azért listázzák most őket, hogy a megélhetésükért rettegő falusiak gondolják csak nyugodtan azt, ha nem jön pályázati pénz a falunak, ha mégse újítják fel az utat, nem kötik be a szennyvízcsatornát, az azért van, mert a szomszéd Pistikéje csúnya dolgokat töltött le a neten. Nem, nem gyerekpornót, mint a fideszes nemzetes urak némelyike. Azért legfeljebb csak némi felfüggesztett jár. Már ha véletlenül lebuknak. Hanem a Tisza Világ applikációt.

Szóval visszakanyarodva: aki csak tudja, töltse le szépen a Tisza Világ applikációt! Mert most ez az igazi szuverenitás, ami már akkor is szuverenitás volt, amikor ez a szó nem is létezett. Ez az, ami a hitükért gályarabságot is vállaló hitvalló prédikátoroknak, az általános és titkos választójogért harcoló munkások mártírjainak egy­aránt erőt adott a szenvedéshez: az ember Isten által adott önazonosságában, hitében való megnyug­vása.

Ezt akarják lerombolni az állampárt muszkavezetői. Nekik ugyanis már nem maradt ilyenjük. Sem hitük, sem önazonosságuk. Csak a szüntelen köpönyegforgatásuk és önárulásuk ténye. Amit magyarázhatnak éppen ezerféle csatornán ezeregyféleképpen, felcicomázhatnak mindenféle tetszetős ideológiával, az akkor is sima árulás marad: behódolás a nagykutyáknak – Putyinnak, vagy most éppen Trumpnak –, a magyarság folyamatos kiárusítása a szuverenitás nevében.

Azt sem árt tudni, hogy a Tisza Világba bejelentkezett hétköznapi magyarok adatainak B-listázása nem erőt, hanem iszonyat pánikot sugall. Ez olyan, mint amikor Kolumbiában az addig félistenként tisztelt-rettegett Pablo Escobar kokainbárón a bűnüldözés elkezdett fogást találni, mire Escobar rettegésében célba vette az utca népét, elkezdett járókelőket, gyerekeket, nőket felrobbantani. Az volt az ő nemzeti nagystraté­giája, hogy az istenadta nép majd a rendőröket fogja vádolni a brutális erőszak láttán.

Nos, annak idején Escobar számítása nem jött be. A nép rájött arra, hogy Escobar nem dél-amerikai Robin Hood, csak piti striciből lett elhájasodott tömeggyilkos drogdíler. A drogbáró urat végül menekülés közben, egy háztetőn lőtték szitává a kormányerők.

Ami az itthoni Robin Hoodokat illeti, az ellenzéki magánemberek listázgatása után simán járhatnak úgy, hogy olyanok is szembefordulnak velük, akik amúgy ideoló­giai alapon támogatnák őket. Az általános és titkos választójog ugyanis ugyanolyan része a magyarságnak, ahogyan a vörös is része a nemzeti trikolórnak. Az általános és titkos választójogot ilyen sunyi módon megtámadni nem ideológiai és pártpolitikai kérdés. Sima nemzetárulás, iszonyatosan kontraproduktív magyarságellenes kampány.