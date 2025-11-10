Egy házaspár halt meg az Újszilvásnál történt balesetben, a fiuk életveszélyes sérüléseket szenvedett

Pest vármegye;halálos baleset;Újszilvás;Tápiógyörgye;

2025-11-10 12:26:00 CET

Az autójuk lesodródott az útról és egy fának ütközött.

Egy 55 éves férfi és egy 55 éves nő halt meg abban a borzalmas balesetben, ami vasárnap éjszaka történt Újszilvás és Tápiógyörgye között – tudta meg a 24.hu.

Az autóban hárman ültek, és közülük ketten meghaltak. A portál információi szerint

a járműben utazó harmadik személy életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A Tények úgy tudja, a kocsiban egy házaspár és a 31 éves fiuk ült. Az apa vezetett, és információik szerint nagy sebességgel hajthatott.

Egy enyhe kanyarban az autó lesodródott az útról és fának csapódott.

Az anya és az apa olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A fiuk is súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, csaknem másfél órán át dolgoztak a mentők azért, hogy szállítható állapotban legyen, majd kórházba vitték.