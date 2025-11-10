Börtönbe küldenék a férfit, aki napokig élt halott anyjával Dunakeszin

Dunakeszi;vádemelés;segítségnyújtás elmulasztása;

2025-11-10 15:15:00 CET

Tudta, hogy egyre romlik állapota, mégsem hívott hozzá segítséget.

Segítségnyújtás elmulasztásának vétségével vádolják azt a férfit, aki napokig együtt élt elhunyt édesanyjával Dunakeszin – közölte hétfői tájékoztatásában a Pest Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint az asszony és fia egy háztartásban éltek; a nő betegségei miatt mozgásában korlátozott, majd ágyhoz kötött volt. Tavaly augusztus elején szólt a fiának, hogy rosszul érzi magát, néhány nappal később ezt megismételte. A férfi azonban az anya tartós fájdalmai ellenére sem hívott orvost. Másnap ugyan felkereste a háziorvost, ahol különböző táplálékkiegészítőket íratott fel, de nem említette, hogy édesanyja beteg.

A nő állapota tovább romlott, nem evett, nem kommunikált, és fájdalmai nem enyhültek. Augusztus 9-én már nehezen lélegzett, kérdésekre nem reagált, fia azonban ekkor sem értesítette a mentőket. Az asszony ezen a napon meghalt, a férfi pedig négy napig együtt maradt a holttestével, mielőtt jelezte volna a háziorvosnak.

A vádirat szerint a férfi észlelte édesanyja súlyosbodó állapotát, ennek ellenére sem orvost, sem mentőt nem hívott hozzá, így nem nyújtott számára segítséget, pedig ez tőle elvárható lett volna.

Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza a büntetett előéletű férfival szemben, valamint korábbi, felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását is kéri. A bűnösség kérdésében a Dunakeszi Járásbíróság dönt majd.