Korrupció gyanúja miatt tartottak házkutatást Zelenszkij korábbi üzlettársánál

maffia;Ukrajna;elfogás;bűnszervezet;korrupciógyanú;

2025-11-10 15:29:00 CET

Egy, az állami működésbe beépülő bűnszervezetet számoltak fel.

Házkutatást tartott hétfőn az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) Volodimir Zelenszkij korábbi üzlettársának ingatlanjaiban – írja a Kyiv Independent.

A lap értesülései szerint Timur Mindics a hatósági akció előtt elmenekült. A NABU tájékoztatása szerint átfogó műveletet hajtanak végre az energiaiparban, a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel együttműködésben.

A közlemény szerint sikerült feltárni egy kiterjedt bűnszervezet működését, amely korrupciós rendszert tartott fenn, és ennek révén igyekezett ellenőrzése alá vonni több kulcsfontosságú állami vállalat tevékenységét. Ezen vállalatok között szerepel az Energoatom, amely Ukrajna állami atomerőműveit üzemelteti.

Az ügyhöz kapcsolódóan házkutatást tartottak Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternél is, aki 2021 és 2025 között energiaügyi miniszterként dolgozott. A Korrupcióellenes Hivatal közölte, hogy a csoport az Energoatom szerződéses partnereitől minden egyes megállapodás után 10-15 százalékos kenőpénzeket szedett be.

A NABU szerint egy stratégiai jelentőségű vállalat, amelynek éves bevétele meghaladja a 200 milliárd hrivnyát (jelenlegi árfolyamon mintegy 1588 milliárd forint – a szerk.), nem az arra illetékes személyek irányítása alatt állt. A nyilvánosságra hozott hangfelvételeken olyan személyek beszélgetése hallható, akiket Roket és Tenor néven azonosítottak, és akik a vállalkozók megfélemlítéséről tárgyaltak.

A Kyiv Independent rendvédelmi forrásai szerint a felvételeken említett „Roket” Ihor Mironjukk lehet, aki az akkori energiaügyi miniszter, Haluscsenko korábbi tanácsadója volt, míg „Tenor” feltehetően Dmytro Baszov, egykori ügyész és az Energoatom fizikai biztonsági osztályának korábbi vezetője. A NABU szerint a két férfi átvette az irányítást a vállalat teljes beszerzési folyamata felett.

Az egyik felvételen Roket az energialétesítmények védelmét szolgáló objektumokat pénzpazarlásnak nevezte. A hatóság közlése szerint a projekt egy nagy értékű alállomás-védelmi fejlesztésre irányult, amelyből a két érintett korábbi szerződéseik alacsony nyeresége miatt nagyobb hasznot remélt.

A NABU által közzétett felvételeken „Karlson” és „Professor” fedőneveket említenek, akik a források szerint Mindicset és Haluscsenkót takarják. Mindics az utóbbi hónapokban a NABU vizsgálatainak célkeresztjébe került, és az ellene folyó nyomozás kapcsolatba hozható a kormány Antikorrupciós Hivatal függetlenségét korlátozó kísérletével is. Emellett a Fire Point dróngyártó céggel fennálló kapcsolatát is vizsgálták, amit a vállalat tagadott.

A hír néhány nappal azután látott napvilágot, hogy az Ukrainska Pravda tényfeltáró riportja arról számolt be: Zelenszkij korábbi üzlettársa az elmúlt években jelentősen növelte befolyását.