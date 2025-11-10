Nyolcan meghaltak, miután pokolgép robbant Újdelhi sűrűn lakott negyedében (videó)

pokolgép;robbanás;India;Delhi;

2025-11-10 16:46:00 CET

Egyelőre még nem ismert, hogy milyen indíték állhat a merénylet mögött.

Legkevesebb nyolc ember életét vesztette egy robbanásban az indiai főváros, Újdelhi sűrűn lakott negyedében, a híres Vörös Erőd közelében – közölte a városi rendőrség a CNN beszámolója szerint.

A robbanás egy autóban történt az erőd közelében, de pontos oka egyelőre nem ismert, a hatóságok jelenleg is vizsgálják – mondta Sanjay Tyagi, a városi rendőrség szóvivője.

A helyi televíziós csatornák információi szerint legalább tizenegyen megsérültek.

A helyi médiában közzétett felvételeken lángok és sűrű füst látható, amint több járműből száll fel egy forgalmas utcában, az óvárosban, a metróállomás közelében. Delhi tűzoltó-parancsnok-helyettese közölte, hogy a tűz legalább hat autót és három motoros riksát is érintett, mielőtt a tűzoltók eloltották.

Egy, nevét elhallgatni kívánó helyi lakos az NDTV-nek elmondta, hogy hatalmas dörrenést hallottak, és az ablakok is megremegtek.

A rendőrség megpróbálta eltávolítani a helyszín közelében összegyűlt tömeget.

A Vörös Erőd, vagyis Lal Qila, a 17. századból származó mogul kori építmény Újdelhi óvárosában, amelyet egész évben turisták ezrei látogatnak.