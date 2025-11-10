Robert Fico kirúgatta a szlovák vasút teljes vezetését

Robert Fico;Szlovákia;vasúti baleset;súlyos sérültek;

2025-11-10 16:34:00 CET

A közlekedési miniszter lemondását azonban nem fogadta el.

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) teljes vezetésének menesztésére utasította Jozef Ráž közlekedésügyi minisztert a kormányfő – írja a Paraméter.

Mint korábban hírt adtunk róla, 79 utast kellett kórházba szállítani, miután vasárnap este összeütközött két személyszállító vonat Bazin és Pozsony között. Hatvanan könnyebben sérültek, hárman pedig súlyos sebesüléseket szenvedtek. Ők a mentők operatív központjának közlése szerint főként mellkasi és hasi sérüléseket szerzett. Három sebesültet megműtöttek, állapotuk jelenleg stabil.

Robert Fico egy hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, valószínűleg emberi hiba okozta a balesetet, mivel a személyvonat vezetője a piros jelzés ellenére elindult a szerelvénnyel, aminek következtében a gyorsvonat hátulról belé hajtott. Hozzátette, hogy az előző hónapban is történt egy súlyos baleset, amely szerinte a helyzet súlyosságára hívja fel a figyelmet.

Közölte: az éjjel telefonon beszélt a közlekedési miniszterrel, aki ugyan felajánlotta lemondását, de ezt Fico nem fogadta el. A közlekedésügyi minisztérium szerdán az illetékes hatóságokkal együtt javaslatot terjeszt be a mostani és az előző vonatbaleset károsultjainak kártalanításáról. A miniszterelnök jelezte, hogy „nincs mértékegysége az egészségnek”, de ez a legtöbb, amit tehetnek. Egyúttal arra kérte a közlekedésügyi tárcát, hogy három héten belül dolgozza ki a biztonság növelését szolgáló megelőző intézkedések javaslatát. Mint fogalmazott, ez hatalmas pénzügyi forrásokat igényel, és kíváncsian várja, milyen javaslatokkal áll elő a miniszter – különösen a vonatszerelvényekre telepíthető biztonsági rendszerek gyorsított bevezetését illetően.

Fico elismerően nyilatkozott a mentőrendszer valamennyi egységének professzionális és gördülékeny munkájáról, és felszólított arra, hogy a rendőrségi nyomozás lezárultáig senki ne kommentálja a történteket.

Rövid időn belül ez a második súlyosabb vasúti baleset Szlovákiában: október közepén a magyar határtól néhány kilométerre fekvő Szádalmás közelében ütközött össze két vonat, amelynek során többen súlyosan megsérültek.