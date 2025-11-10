Komjáthy Györgytől november 24-én vesznek végső búcsút

temetés;Komjáthy György;

2025-11-10 17:24:00 CET

A család a gyászolókat arra kéri, hogy egy szál virággal róják le kegyeletüket.

Komjáthy György EMeRTon-díjas zenei szerkesztőtől, rádiós műsorvezetőtől november 24-én vesznek végső búcsút a budapesti Jézus Szíve Templomban - tudatta a család hétfőn.

A 91 éves korában, október 28-án elhunyt rádiós műsorvezetőt a katolikus egyház szertartása szerint búcsúztatják, gyászmiséje és urnájának elhelyezése 10 órakor kezdődik a Jézus Szíve Templomban.

Komjáthy György 1933. december 2-án született Budapesten. A Bartók Béla Zenei Szakközépiskola elvégzése után 1958 és 1993 között a Magyar Rádióban dolgozott előbb technikai rendezőként, majd zenei szerkesztőként. Rendkívül népszerűvé vált könnyűzenei műsorok elindítója volt: 1964-98-ig a Vasárnapi koktél, 1965-93-ig a Csak fiataloknak, 1970-től a Töltsön egy órát kedvenceivel, 1971-től a 25 perc beat és A beat kedvelőinek című műsorok szerkesztője, vezetője volt. Az 1980-as évek végén Popregiszter címmel indított sorozatot.

1986 és 1997 között a Danubius Rádió zenei szerkesztője, 1995-ben az Infórum Rádió zenei szerkesztője, 1999-től a Sláger Rádió Nem csak fiataloknak című kívánságműsorának társszerkesztője volt. Sokat tett a magyar előadók, együttesek népszerűsítéséért.

1995-ben eMeRTon-életműdíjjal, 1998-ban Ezüst Tollal ismerték el munkásságát, 2022-ben Fonogram-életműdíjat kapott.