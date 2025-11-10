Alkotmánybírósághoz fordul az OTP az ATM-törvény miatt

készpénz;Alkotmánybíróság;OTP;atm;

2025-11-10 18:18:00 CET

Többek közt azzal érvelnek, hogy diszkriminatív módon avatkoznak be a piaci folyamatokba.

Alkotmányjogi panaszt terjesztett elő több hitelintézettel közösen az Alkotmánybírósághoz az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank (OTP) az úgynevezett ATM-törvény miatt.

A pénzintézet minderről egy, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) oldalán hétfőn közzétett tájékoztatásban számolt be.

Mint írják, beadványukban azt kérik a testülettől, hogy a törvényt és a vonatkozó jogszabályokat nyilvánítsák Alaptörvény-ellenesnek. Álláspontjuk szerint az előírásokban szereplő, kötelező ATM-telepítésre vonatkozó rendelkezés, valamint a bankjegykiadó automaták elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik be a piaci folyamatokba.

A törvény értelmében az idei év végéig az ezer fő feletti településeken a pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek bankjegykiadó automatát telepíteni és üzemeltetni. Bár a kötelezettségeket egymástól átvállalhatják, így is jelentős kiadásokra kényszerülhetnek a rendelkezés miatt. Jövőre ez a kötelezettség az 500 és ezer fő közötti településeken is terheli a bankokat.