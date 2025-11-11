Fejesugrás a Vinted elvarázsolt világába

internet;turkáló;használt ruha;Vinted;

Még a használtruha-iparban is elszálló árak, illetve a sok felesleges ruhadarab a szekrényben: e két mozgatórugó után döntöttem el, hogy itt az idő nekem is a tettek mezejére lépnem és megnéznem, mit tud az online használtruha-piac zászlóvivője, a Magyarországot 2022 óta letaroló Vinted. Az első szándék néhány felesleges gönctől való megszabadulás volt, az első két hónap után viszont már túl vagyok egy komoly vásárlási addikción és még egy „csomagolási tanfolyamon” is át kellett essek, hogy rájöjjek, ez nemcsak egy adok-veszek oldal, többek egyenesen első számú bevételi forrásként tekintenek a litván startupra.

Nyilvánvaló, hogy az őrült infláció a ruhaipart is alaposan felforgatta. Ma már a népszerű fast fashion márkák boltjainak polcain is egy farmernadrág 15 ezer forint környékén mozog. Az utóbbi években a használtruha-piac, a turizás abszolút virágkorát éli, a vintage vonzereje az egekben, az üzenet pedig hasonló a nemzeti konzultációban megtapasztalt kérdésekhez: Ön mit szeretne jobban? Drága, olcsó anyagból előállított ruhákat, amelyek nagyban szennyezik a környezetet? Vagy olyan piaci ár alatti darabokat, amelyek különlegesek, és amelyek hordásával valóban segíthet a környezeten?

A second hand ipar köszöni szépen, remekül van, egyre több márkás és nem márkás turkáló nyílik szerte Magyarországon, de közben talán éppen a fő varázsa kezd eltűnőben lenni a turizásnak: az alacsony ár. A hype és az infláció karöltve hoz ki olyan összegeket a népszerű Háda vagy a Humana, üzletekben, hogy a fent említett választás már nem annyira egyértelmű: drága használtruhát vegyek, vagy inkább a fast fashion leértékelt, de vadiúj termékeit?

Ebben az őrlődési folyamatban viszont három éve (már ami Magyarországot illeti) megjelent egy új alternatíva, amely olcsó, változatos kínálatot biztosít és emberközpontú: a Vinted.

A cég Litvániából indult, később az ország első unikornisa lett (legalább 1 milliárd dolláros értékelést elérő startup). A több mint 100 millió regisztrált felhasználóval rendelkező oldal árbevétele tavaly 596,3 millió euró volt, amivel először lett nyereséges. A Vinted hasonlóan működik, mint a Facebook Marketplace klasszikus adok-veszek platform, amely főként a ruhákra épül, de lehet más kategóriákban is nézelődni, hirdetni.

Szeptemberben tehát megszületett az elhatározás: itt az idő a ruhatáram egy részét kiszortírozni, és nézzük meg, hogy sportmezgyűjtőként milyen kincsekre lehet lelni a Vinteddel, ha egyáltalán lehet.

Magyarországon egészen 2021 őszéig, évente legalább egy alkalommal került megrendezésre a Mezvásár, ahol remek áron lehetett hozzájutni használt – és új futballmezekhez (ezen felül kosárlabda, NFL és jégkorong mezekre is lehetett vadászni). A népszerűség miatt a mezek ára szintén a csillagos égig lőtt ki. A Vinted erre viszont tökéletes alternatívaként szolgált: egészen különleges darabok valóban azokon az árakon (sok esetben már 4-5 ezer forintért), amire az ember egy használt, másodkézből vett felső esetén gondol. Hamisítványokat szigorúan tilos árulni az oldalon, ennek betartását a különböző algoritmusok figyelik folyamatosan. A rendszert viszont elég könnyen ki lehet játszani: egyrészt a márka nélküli, replika termékeknél ha az ember kitalál egy random márkát (mondjuk egy Szoboszlai-meznél Szoboszlai a márka) akkor a rendszer átengedi a szűrőn. Bazári/piaci mezek is szabadon vándorolhatnak.

Életem legelső Vinted-vásárlása éppen ezért negatív élmény marad, ugyanis sikerült pont egy ilyen darabot kifognom. A problémás terméket jelezni kell a rendszernek, ezt követően az eladóval kell két nap alatt dűlőre jutnunk, hogy mi legyen a teendő. Bár az eladó nem szerette volna a hibáját beismerni, de viszonylag könnyedén belement, hogy visszaküldöm a csomagot, így szerencsére a teljes összeget vissza tudtam kapni. A maradék öt vásárlásom viszont már egyaránt pozitív élménnyel zárult. Számomra meglepetés volt, hogy minden egyes alkalommal profi csomagolásban érkezett a termék. Az első hónap után azonban azon kaptam magam, hogy a rengeteg szuper cucc és korrekt ár miatt komoly vásárlási addikcióm alakult ki mezekre, és legszívesebben minden héten akár több darabot is rendelnék, de öt után úgy döntöttem, hogy itt az ideje az önfegyelemnek és „elvonóra” mentem.

Bármennyire fájó is leírni, de természetesen a Vinteden is rengeteg csaló van mind az eladók, mind a vevők között, akik ellen az algoritmusok ugyan folyamatosan dolgoznak, de teljes értékű győzelmet vélhetően sose fognak aratni. Az eladókat értékelni kell egytől ötös skálán minden tranzakció után, innen kaphat tisztább képet a vevő arról, hogy valóban megbízható személytől vásárol-e. A tranzakciókat a Vinted felületén kell lebonyolítani, a szállításért a piacvezető futárszolgáltatók felelnek. Az eladónak öt napja van arra, hogy feladja a csomagot, amennyiben ezt nem teszi meg, automatikus egy csillagos visszajelzést kap a rendszertől. Ha 24 órán belül sikerül a csomagfeladás, akkor az eladó egy virtuális jelvénnyel (gyors feladó) lesz gazdagabb, ami segít bizalmat építeni közte és a potenciális vevők között.

Most pedig belecsöppenve az eladásba: volt olyan ismerősöm, aki teljes vállszélességgel, büszkén mesélt arról, hogy neki azzal telt el egy-egy napja, hogy Vinted-rendeléseket csomagolt be és adott fel. Akkor egészen szürreálisnak tartottam, hogy erre büszkének lehet lenni, ez után a két hónap után viszont ország-világ előtt kell elnézést kérnem tőle, ugyanis ma már látom, hogy ez tényleg nem annyira fél vállról vehető dolog, mint aminek tűnik. Két hónap alatt, bármilyen extra hirdetés nélkül, az 50 meghirdetett termékemből 11-et sikerült eladnom. Igaz, ahhoz képest, hogy előzetesen 50-60 ezer forintnyi bevételt vártam ezektől a termékektől, végül 19 ezer forintot zsebelhettem be.