Fejesugrás a Vinted elvarázsolt világába

Még a használtruha-iparban is elszálló árak, illetve a sok felesleges ruhadarab a szekrényben: e két mozgatórugó után döntöttem el, hogy itt az idő nekem is a tettek mezejére lépnem és megnéznem, mit tud az online használtruha-piac zászlóvivője, a Magyarországot 2022 óta letaroló Vinted. Az első szándék néhány felesleges gönctől való megszabadulás volt, az első két hónap után viszont már túl vagyok egy komoly vásárlási addikción és még egy „csomagolási tanfolyamon” is át kellett essek, hogy rájöjjek, ez nemcsak egy adok-veszek oldal, többek egyenesen első számú bevételi forrásként tekintenek a litván startupra.