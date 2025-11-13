Washington a margóról nézvést

hitel;Orbán-Trump találkozó;

2025-11-13

Miközben a sajtó többnyire azzal volt elfoglalva, hogy Trump amerikai elnök hozzájárult-e, hogy Magyarország az amerikai embargó ellenére is vásárolhasson orosz olajat és gázt, aközben szép csendben megköttetett egy másik egyezség, amely gyakorlatilag beleszól a magyar választásokba, vagy legalábbis, befolyásolja azok kimenetelét.

Szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk nyílt Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt, jelezte a kormányfő a Washingtonból hazafelé tartó repülőgépen, ami jelentheti, hogy a kormánynak már nem is annyira fontos az uniós pénz, másrészt jelenthet nyílt hadüzenet az Uniónak: tehetnek, amit akarnak, háta mögött az amerikai gőggel Orbán, tesz az Unióra. Elfelejtette, melyik földrészen él. A „pénzügyi védőpajzs”, amiben megállapodtak – és ahogyan a kormányfő értelmezi - „szinte korlátlan finanszírozási lehetőséget teremt, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt”. Orbán hozzátette, azért van szükség az alternatív finanszírozásra, mert Brüsszelből „még szükségem van két-három évre, hogy minden forintot megszerezzék”. A bejelentést egy „kedves” üzenettel zárta: „így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt, Brüsszel!”. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán joggal bírálta a kormányfőt: „Orbán az uniós pénzek hazahozatala helyett inkább az unokáinkat is eladósítaná. Hol van ilyenkor a nagy nemzeti szuverenitás?”. A „pénzügyi védőpajzs” pontos részletei egyelőre nem ismertek, sem a magyar, sem az amerikai fél nem tett közzé hivatalos dokumentumot a konstrukció formájáról, keretösszegéről vagy feltételeiről. Több sajtóértelmezés szerint egy jegybankközi devizacsere-keretről (swap line) lehet szó, amely válsághelyzetben képes stabilizálni a forint árfolyamát, de ezt hivatalosan nem erősítették meg. Orbán szerint a megállapodásnak köszönhetően Magyarországnak nem kell feladnia vagy átütemeznie a nemzetstratégiai jelentőségű nagy gazdasági terveit. (Ha vannak ilyenek egyáltalán.)

Amerikával, persze jóban kell lenni. De: teljes tévút Európa-gyűlöletében követni az amerikai elnököt. Magyarország otthona Európa.

Közben egy kis „közjáték”. Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) bejelentette, hogy megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, vagyis a Szabad Európa kiadványait. Az USAGM a jövőben nem használja az amerikai adófizetők pénzét NATO-szövetségeseink közönségének tartalomgyártására vagy -terjesztésére.

Ez hivatalosan azt jelenti, hogy a Trump-adminisztráció és az Orbán-kormány szövetségben állnak egymással, és a Szabad Európa működése gyengíti a magyar kormányt, ezért „megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát.” A portálok idézik Ron Linden politológust, aki szerint a Szabad Európa elhallgattatása jutalom az autokratáknak, mivel az elnyomott nemzeteket elvágja az alapvető információktól.