Orbán mégsem találkozhat Trumppal?

"Legyünk reálisak; egy ekkora világhatalomnál vannak olyan nagy ügyek, amelyek alapvetően meghatározzák az elnök naptárát" - így reagált a washingtoni magyar nagykövet, Szemerkényi Réka, amikor a Figyelő arról kérdezte, lesz-e Orbán-Trump találkozó. A válaszból sejthető, hogy erre a tárgyalásra még várni kell, mindazonáltal a nagykövet szerint az amerikai elnöknek nagyon pozitív véleménye van a magyar miniszterelnökről. Szemerkényi azt is elárulta, hogy már háromszor találkozott Trumppal, aki legutóbb már ismerősként üdvözölte.