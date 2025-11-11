Letartóztattak egy neves magyar borászt, szexuális erőszakkal gyanúsítják

borászat;szexuális zaklatás;borász;szexuális erőszak;

Sajtóinformációk szerint az áldozat egy 16 éves lány, aki a történtek idején diákmunkásként dolgozott.

Szexuális erőszakkal gyanúsítanak egy neves magyar borászt – értesült a Blikk. A lap úgy tudja, a borászt idén áprilisban tartóztatták le, a sértett egy 16 éves diáklány, aki a történtek idején, 2023-ban diákmunkásként dolgozott.

A lap szerint az étteremben, ahol az események történtek, több ismert közéleti személyiség, így több hazai politikus is megfordult. A borász információk szerint zaklatta, szerelmével üldözte a fiatal lányt, emiatt a bíróság távoltartást is elrendelt vele szemben, amit azonban az illető megszegett.

A vállalkozó a letartóztatásból júliusban szabadult, azóta bűnügyi felügyelet és távoltartás alatt áll, a nyomozás egy városi kapitányságon folyik az ügyészség felügyelete mellett. A lap érdeklődésére az illetékes vármegyei ügyészség azt közölte, hogy a nyomozás tizennyolcadik életévét be nem töltött, az elkövető hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt folyik.

Az a tény, hogy a feltételezett erőszak – a hatósági tájékoztatás szerint – 2023-ban történt, ám a borászt csak idén tartóztatták le, számos kérdést vet fel. A Blikk információi szerint a történet pontos részletei még korántsem tisztázódtak, a sértett vallomása is többször változott az eljárás során, és egyelőre az sem kizárható, hogy a lány és a borász szerelmesek voltak egymásba, és egy ideig együtt is voltak, de az előbbi családja ellenezte a kapcsolatot, mert nem tetszett nekik a felek közötti nagy korkülönbség – írja a lap.