Fegyverrel rabolt autót egy férfi Pilisen, majd ismerősétől is elvitte a kocsiját

ámokfutó;körözés;fegyveres rablás;

2025-11-10 18:13:00 CET

Az ámokfutást egy lopott autóval kezdte, de balesetet szenvedett.

Lopás és több rendbeli, fegyveresen elkövetett rablás bűntettének gyanúja miatt keres a rendőrség egy 23 éves, újhartyáni férfit.

A rendelkezésre álló adatok szerint Tóth Ádám november 10-én, hajnali 3 órakor ellopott egy rendszám nélküli autót egy üllői ház udvaráról. A járműben egy lőfegyvernek látszó tárgyat talált. Másfél órával később Pilisen balesetet szenvedett, majd a roncsból kiszállva a fegyvernek látszó tárggyal megállásra kényszerített egy arra közlekedő autóst. A 63 éves férfit az úton hagyta, és annak autójával Monorierdő egyik utcájába hajtott.

Ott több helyen is próbált pénzt szerezni, majd öt óra körül felkereste egyik ismerősét. Az ágyban fekvő férfit arra kényszerítette, hogy adja át autója slusszkulcsát. Miután ezt megkapta, Monorierdőről az MFS-636 forgalmi rendszámú, sötétzöld Audi A5-ös gépkocsival hajtott tovább, és tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.

Tóth Ádám a tanúk elmondása szerint alkohol vagy más szer hatása alatt állt a cselekmények idején. A rendőrség körözést adott ki ellene.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897 telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.