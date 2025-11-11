Fejbe lőtte magát egy idős férfi a veszprémi parkban

Veszprém;öngyilkossági kísérlet;

2025-11-11 11:09:00 CET

Sajtóinformációk szerint túlélte az esetet, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Egy idősebb férfi – az elsődleges adatok szerint – önkezűleg kísérelt meg véget vetni az életének Veszprém egyik parkjában. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a rendőrök helyszínelnek – közölte a Veszprém vármegyei rendőrség hétfő este a Facebook-oldalán.

A 24.hu információi szerint az eset a Barátság parkban történt, és az idős férfi fejbe lőtte magát, azonban túlélte, ezt követően életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lapot arról tájékoztatta, hogy eljárást indult az ügyben.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.