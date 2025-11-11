Dúró Dóra: Lemondtam mentelmi jogomról, bíróság elé állok

„Az Arc kiállítás hazug, anyaellenes plakátjának átragasztása miatt indult ellenem eljárás, és mivel lemondtam a mentelmi jogomról, most bíróság elé is kell álljak az ügyben. A cselekedetemet és a következményeket vállalom, bár szerintem nem én követtem el szabálysértést, hanem az eredeti plakát volt anyaellenes gyűlöletbeszéd” – közölte Dúró Dóra kedden a Facebook-oldalán.
Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a Mi Hazánk elnökhelyettese 2024. szeptemberben akciózott a Bikás Parkban található ARC-kiállításon egy számára nem elfogadható plakát miatt. A köztéri plakátkiállításon az alkotó az anyasággal járó nehézségekre akart rámutatni képével, ezt azonban a párt családellenes propagandának minősítette.
Dúró Dóra úgy vélte, hogy az egyik plakáton szereplő kisgyermek mellé írt kifejezések – például a „miatta sosincs idő enni" vagy a „lebutulás" – minden édesanyát sértenek, éppen ezért a képviselő olyan – általa pozitívnak tartott – szavakkal ragasztotta át a plakátot, mint a „gondoskodás", a „szeretet", az „áldás" és a „jövő". Szabálysértési eljárás indult ellene.