mentelmi jog;rongálás;Dúró Dóra;Mi Hazánk Mozgalom;ARC kiállítás;

2025-11-11 13:03:00 CET

Dúró Dóra: Lemondtam mentelmi jogomról, bíróság elé állok

A Mi Hazánk elnökhelyettesével szemben amiatt indult eljárás, hogy tavaly ősszel, aktivistáikkal közösen átragasztották a budapesti ARC kiállítás egyik plakátját.