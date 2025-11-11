Nemcsak Budapesten, hanem több vidéki városban is szolidaritási demonstráció szerveződik Iványi Gáborért és társaiért

tüntetés;vádemelés;razzia;Iványi Gábor;NAV;kiállás;vegzatúra;

2025-11-11 12:50:00 CET

„Mondjunk nemet a megfélemlítésre!”

Nemcsak Budapesten, hanem több vidéki városban is szolidaritási demonstráció szerveződik Iványi Gábor lelkész és azok mellett, akiket hatóság elleni erőszakkal vádol az ügyészség.

Hatalmas felháborodást váltott ki a hír, hogy hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett i erőszak bűntettével vádolja az ügyészség Iványi Gábor lelkészt, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetőjét, több volt és jelenlegi politikust – Donáth Annát, Gurmai Zitát, Herényi Károlyt, Szél Bernadettet –, továbbá két másik személyt. Az ügyészség szerint ugyanis erőszakkal próbálták megakadályozni 2022-ben, hogy az adóhatóság emberei előre nem bejelentett házkutatást tartsanak a MET székhelyén, a józsefvárosi Dankó utcában.

Mint arról többször írtunk, Iványi Gábor felekezetét a Fidesz-kormány jogsértő módon megfosztotta „bevett” egyházi státuszától és az ezzel járó költségvetési források jelentős részétől. A MET ennek következtében súlyos anyagi helyzetbe került, az állam időközben sorra elvette tőle a fenntartásában működő, hátrányos helyzetű gyerekekről gondoskodó iskolákat. Veszélybe kerültek a Dankó utcában megmaradt hajléktalanellátó intézmények is. Az adóhatósági fellépés a hosszú évek óta tartó állami vegzatúra egyik állomása volt.

A bűncselekmény, amit az ügyészség megnevezett, öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője szerint nyomozó ügyészség valamennyi vádlott esetében lehetőséget látott a büntetés enyhítésére, így arra tett indítványt, hogy a bíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a terhelteket. Ennél enyhébb büntetés – tette hozzá – a törvény szerint nem indítványozható.

Sok politikus és civil tiltakozott az eljárás ellen, volt ügyvéd, aki felajánlotta, hogy amennyiben bíróság elé kerül az ügy, díjazás nélkül képviseli Iványiékat a tárgyaláson. Felföldi József debreceni üzletember például úgy fogalmazott, hogy Iványiék csupán megvédték magukat egy „előre megrendelt kormányzati boszorkányüldözéssel” szemben. A lelkész környezetéből ugyanakkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy más keresztény egyházak részéről nem érkeztek szolidaritási megnyilvánulások.

A momentumos Fekete-Győr András által létrehozott Politikai Üldözöttekért Alapítvány most kedden, este fél héttől fáklyás tüntetést rendez a Dankó utcában Mondjunk nemet a megfélemlítésre! címmel. Nem hagyhatjuk, hogy a politikai bosszú tönkretegye azt az embert, aki egész életét az elesettek megsegítésére tette fel – írták felhívásukban a szervezők. A meghívó szerint az eseményen Iványi Gáboron kívül Karácsony Gergely főpolgármester, Haraszti Miklós író, filozófus, Bródy János zenész, Fullajtár Andrea és Pogány Judit színművész is mikrofonhoz lép.

Simkó Edit civil aktivista, aki pedagógusként pár évvel ezelőtt az oktatásügyi demonstrációk egyik meghatározó szereplője volt, a közösségi oldalán arról számolt be, hogy Budapesten kívül több vidéki városban – tudomása szerint Füzesgyarmaton, Kiskunhalason, Miskolcon és Pécsen – is szolidaritási tüntetések szerveződnek Iványiék mellett.