Hároméves a Sokszínű Magyarországért Képviselői Csoport

Országgyűlés;LMBTQ-közösség;Sebián-Petrovszki László;

2025-11-11 10:59:00 CET

Javaslatcsomagot terjesztenek a parlamentőszi ülésszaka elé az alapvető emberi jogok visszaállítására

Hároméves fennállását ünnepelte a Sokszínű Magyarországért Képviselői Csoport, az egyetlen politikai kezdeményezés Magyarországon, amely az LMBTQ-embereket és közösséget képviseli a közéletben, a parlamentben.

A csoport 2022-ben alakult azzal a céllal, hogy az LMBTQ-embereknek is legyen hangjuk a magyar politikában. Jelszavuk, hogy senki sincs egyedül. Az elmúlt években következetesen kiálltak a közösségért, még akkor is, amikor a kormány politikáját az elhallgattatásra, kirekesztésre és félelemre építette.

Az évforduló alkalmából a csoport elnöksége újraválasztotta elnöknek Sebián-Petrovszki Lászlót, aki immár második ciklusát kezdi az elnöki poszton. A DK politikusa nyíltan vállalja másságát, és hosszú évek óta hitelesen képviseli a magyar LMBTQ-emberek érdekeit.

Vezetése alatt a Sokszínű Magyarországért Képviselői Csoport t az LMBTQ civil szervezetekkel együttműködve kidolgozott egy átfogó szakpolitikai javaslatcsomagot, amely lehetőséget ad arra, hogy egy kormányváltás után azonnal visszaállíthatók legyenek az alapvető emberi jogok Magyarországon.