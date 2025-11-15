Csabai László: Rend a lelke

pedagógus;Házasság;novella;

2025-11-15 08:13:00 CET

Povolics Konrád ráírja Baráth Sanyi matematika-feladatlapjára az elégségest. Sanyi dolgozata a kettes és a hármas között lebeg, ilyen esetben Povolics mindig a rosszabb érdemjegyet adja. Pedagógiai megfontolásból: ösztönzésképp.

A tanár behajtja a dossziéját, és az aktatáskájába teszi. Nagy levegőt vesz. Mára végzett. Legalábbis a javítással. A dolgozatokat rendbe tette. De még maradt valamit, amit rendbe kell tennie. Kikiált a feleségének, Gizunak és az anyósának.

Gizu és Piri mama megszeppenve lépnek be. Povolics int, hogy üljenek le. Eltelik egy kis idő, mire ezt felfogják. A rekamién kényszeresen fészkelődnek egy sort, közben le nem veszik tekintetüket a férfiról. Povolics homlokát ráncolja. Megcsóválja fejét. Aztán elkezdi:

– A férfiember élete során időnként számvetésre kényszerül. Látnia kell, mik voltak a kudarcai, és mik az eredményei, melyek meghatározzák jövőbeli életének lehetőségeit. És fel kell mérnie környezetét. A tárgyi környezetét, és a vele egy fedél alatt élők által nyújtott társaságot. Segítik-e azok szellemi, érzelmi és anyagi gyarapodását, vagy éppen hátráltatják. Ötvenhez közeledve én is elvégeztem eme számvetést, és úgy érzem, Gizu, hogy nem tartható fel tovább a mi házassági kapcsolatunk. Nem érdemelsz meg engem. És a mama sem. Elhagylak titeket. Elhagylak. Felfogtad? És… van valami… hozzáfűznivalód?

Povolics gúnyos arccal mered feleségére.

– És kérdésed? Nyugodtan tedd fel, nem akarom, hogy tisztázatlan részletek maradjanak benned. Tudod jól, hogy én a méltányos bánásmód híve vagyok.

Gizu hetek óta készül erre a bejelentésre. Szóról szóra ismerte már, mert kihallgatta, ahogy Konrád a dolgozószobájában le-föl sétálva szónokol. Férje nagy magában beszélő. Ha új anyagot kell leadnia vagy tanfelügyelői látogatásra számít, otthon eljátssza a tanórát. Povolics egy személyben a tanár és a felügyelő, a virágcserepek, lexikonok, vasúti modellek a diákok. A tévé marad tévé, de Povolics úgy képzeli, azon az ő bemutatóóráját sugározzák.

– Miért, miért épp most? – dadogja Gizu. – Voltunk már házassági válságban. És elmúlt.

– Nem múlt el. Mi folyamatos válságban voltunk. Az az illúzióm múlt el, hogy egyszer ki fogunk belőle kerülni. Mert nem fogunk. Pontosabban nem érdekel, ki tudnánk-e kerülni belőle. Meguntam ezt a helyzetet. Vagyis téged.

– Akkor is szenvedtél mellettem, amikor a pacalpörköltömet etted? Vagy amikor Korfun elvittelek ejtőernyőzni…

– Akkor nem. Programszervező képességed van. És főzni tudsz. Persze olyan női módon. Ahogy anyádtól eltanultad. Soha semmin nem változtatsz, nem kísérletezel legalább a fűszerezéssel. Azért jókat ettem, ezt a javadra írom. De ez kevés, ha egyszer alapvetően nem vagy hozzám való.

– Akkor miért vettél el?

– Hibáztam. Azt hittem, elég az, hogy jól érzem magad a társaságodban, hogy felderítenek a vicces beszólásaid, és hogy formás a combod meg a melled. Idővel rájöttem, a humorod csak olyan magazinhumor, pletykahumor, a tested meg…

– Egy kicsit elhíztam, ez megesik a középkorú nőkkel.

– Igen, szülés után. Te nem szültél!

– Nem te kérted, hogy vetessem el?

– Ez most mindegy. De… hát nem jobb, hogy nincs gyerekünk? Az most komplikálná a dolgokat. Tehát hibáztam, mikor megkértelek. Ez a balszerencsém. Neked viszont a szerencséd.

– Miért szerencse ez nekem?

– Mert azzal, hogy hibáztam, engem is felelősség terhel. Így most méltányosan kell veled bánnom. Nem dobhatlak ki azonnal, minden szó nélkül, ahogy nekem a legkényelmesebb lenne.

– Hálálkodnom kéne?

– Ez nem érdekel.

– A lakással mi lesz?

– Benne maradhattok. Még úgy… egy évig. Aztán eladjuk, és elfelezzük a pénzt.

– Annyiból nem tudok másik lakást venni.

– Költözzetek a keresztapádhoz!

– Hogy férünk el abban a lyukban?

– Másfél szobás az, nem egy lyuk. Mamával mentek a kisszobába. Keresztapád azt úgyis csak lomtárnak használja.

– Kíváncsi vagyok, mit fog ő ehhez szólni.

– Majd segítesz neki a háztartásban. És beszállsz a rezsibe. De… nem is értem, miért csinálom én ezt? Miért aggódom miattatok? Semmi közöm már hozzátok. Na jó, ennyi, végeztem.

Povolics a legszükségesebb holmijait pakolja.

Megjelenik Piri mama. Óvatosan behajtja a szobaajtót. Hallani, ahogy Gizu a konyhában bőg.

– Fiam, hogy gondoltad te ezt? – suttogja, de mérgesen Piri mama.

– Mi nem volt világos? Elköltözöm. Aztán, nem sürgős az ügy… de jön a válás. Utána, amikor mamáék már a másik lakásban lesznek…

– És velünk? Velünk mi lesz?

– Már mondtam, legjobb, ha mennek Gizu keresztapjához.

– Veled meg velem?

– Mi lehetne? Mik vagyunk mi egymásnak?

– Semmik nem vagyunk? Hát a férfi a semmijét szokta kufircolni?

– Ugyan már mama, mert egyszer-kétszer… amikor Gizu nem volt itthon…

– Negyvennégyszer!

– Hát, lehet…

– Az uram nem használt engem ennyit.

– De hát az csak viccelődés volt…

– Volt, hogy hajnalban is felvertél. Egy hetvenéves nőnél ez nem megy csak úgy…

– Azért nem volt ott gond! – és Povolics elvigyorodik.

– Nem, mert… Hát nem érted? Én csak akkor… ha a szívemmel is, ha azzal is akarom…

Povolics úgy dönt, erre már végképp nem kíváncsi.

Povolicsnak a bejárati ajtónál félre kell tolnia Gizut.

– Azt ne képzeld, hogy szó nélkül leléphetsz! – ordítja, ami a férfit kellemetlenül érinti, meghallhatja az egész lépcsőház.

– Nem szó nélkül lépek le. De amit mondani akartam, elmondtam. Magadnál tartani nem tudsz. Jobb, ha minél hamarabb beletörődsz. Igyál pálinkát, az egyeseknek segít.

– Meg foglak ölni!

– Igen? És hogy? És mikor?

Gizu bámul. Mert bár a szándéka komoly, ilyen részletekkel még nem foglalkozott. És bámul azon, hogy a másik könyörtelen higgadtsággal viszonyul ehhez a kérdéshez is. Kap egy taszítást Gizu, amitől elvágódik.

Remek az idő, éppen megfelelő egy nagy újrakezdéshez. Az utolsó hófoltok csillognak, a varjúdögöket már eltakarították a közmunkások. A GH-s Teri pedig bizonyára már tűkön ül. Povolicsot várja. Povolics megfigyelte: Teri minden beteljesülés után elmegy pisilni. Ez nyilván annak a jele, hogy egész testével, valamennyi porcikájával élvezi az aktust.

– Gyuri! Hát te? – kiált Povolics egy játszótéren dekázó fiúra. Az köszön, és odamegy a tanárhoz.

– Mit csinálsz te itt, Gyuri? Fél öt van, ez a leckeírás ideje.

– Nem Gyuri vagyok.

– Ne hazudj! Tóth Gyuri vagy, a nyárligeti Deákba jársz, a hetedik b-be.

– Az a testvérem.

– Ikertestvérek vagytok?

– Gyuri egy évvel idősebb.

– Mert annyira hasonlítasz rá… De ez mindegy. Sipirc tanulni!

– Nincs házi, holnap osztálykirándulásra megyünk. Pestre. A Közlekedési Múzeumba.

– Ó, így már egészen más. Akkor játsszál nyugodtan! – és Povolics mosolyogva megsimogatja a kisfiú buksi fejét.