Európa legjobb új kortárs drámáinak választott műveket olvas fel az Örkény Színház

színház;

2025-11-12 15:00:00 CET

Novemberben három alkalommal szervez felolvasó-színházat az Örkény István Színház a Merlinben. Az Eurodram hálózat által Európa legjobb új kortárs színműveinek választott szövegeit az Örkény színészei fiatal rendezők közreműködésével viszik színre. Első alkalommal november 16-án 15 órától Tim Foley Sodródás (fordító: Bagi Orsolya) című műve kerül műsorra; Borsi-Balogh Máté és Kövesi Zsombor olvasnak fel, Szép András zenei kíséretével. Az előadásról Gardenö Klaudia rendezőt kérdeztük.

Mi az a jelenet vagy dramaturgiai pillanat/írói eljárás, amely miatt szerinte Európa legjobb kortárs drámái közé választották a Sodródást?

A dráma számomra furcsamód behozott valamiféle becketti érzést a tengerparti végtelenség metaforájával. Azért furcsamód, mert közben egy nagyon emberi konfliktust boncolgat. Egy tengerpart, beleértve a vízszint emelkedését, alapvetően nem tartozik a legkönnyebben megvalósítható színpadi helyszínek közé, ezért mindenképp stilizációhoz kell folyamodni. A Sodródásban mintha másképp működne a tér és az idő. Változnak a napszakok, tudhatjuk, hol tartunk, mégis végtelennek tűnik az idő. A történet egy testvérpárról szól, akik a haldokló apjuk miatt találkoznak, hosszú évek után. A tengerpart úgymond a "tett helyszíne", mert ott történt egy olyan ősbűn, trauma a családi életben, amely a végleges elváláshoz vezetett. Míg az egyik testvérnek trauma az esemény, a másiknak csoda. A darabnak tehát van egy misztikus rétege, amely átszövi az egyébként nagyon hétköznapi és mai problémakört. A családi konfliktusok egyre mélyülnek, elmérgesednek a különböző politikai (geopolitikai, aktuálpolitikai) nézetek miatt és elsodródunk egymástól. Mi kell ahhoz, hogy visszasodródjunk? Lehet-e, kell-e szeretetből hazudni? Mi számít hazugságnak? Szerintem amiatt választhatták a legjobb kortárs drámák közé a művet, mert misztikus módon rezonál olyan kérdésekre, amellyel a legtöbb családban találkozunk és évekig, évtizedekig rágják a lelkünk.

Mi az a formai döntés, amitől ez felolvasás „több lesz” mint egyszerű felolvasás?

Mivel a tengerpart és az angliai légkör szerintem nagyon erősen meghatározza azt, amiért olyan lett ez a dráma, amilyen, ezért zeneileg próbáljuk majd ezt a légkört megteremteni. Illetve, próbáltam egy olyan metaforát találni, ami a felolvasó paramétereit elbírja és a tengert, valamint az időt is jelképezni tudja.

Melyik mondatot/gondolatot reméled, hogy a néző hazaviszi?

Én azon gondolkodtam el, hogy vajon egy kedves hazugsággal jót, vagy rosszat teszek-e.

Az előadásra jegyek az alábbi linken kaphatók: https://orkenyszinhaz.hu/jegyvasarlas/esemeny/10033/sodrodas--felolvaso-szinhaz-/2025-11-16-15-00

A sorozat további előadásai:

Mihail Durnyenkov: A győzelem napja | november 23. | 15:00 | Helyszín: Merlin

Jegyek: https://orkenyszinhaz.hu/jegyvasarlas/esemeny/10043/a-gyozelem-napja/2025-11-23-15-00

Antonio C. Guijosa: Csak egy méter távolság | november 30. | 15:00 | Helyszín: Merlin

Jegyek: https://orkenyszinhaz.hu/jegyvasarlas/esemeny/10044/csak-egy-meter-tavolsag--felolvaso-szinhaz-/2025-11-30-15-00