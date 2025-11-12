Tosca fénnyel és árnyékkal a kőfejtőben

Tosca;Szentmargitbányai Kőfejtő;

2025-11-12 11:12:00 CET

Az idei Wagner A bolygó hollandija után 2026-ban Puccini Tosca című népszerű operáját viszik színre a Szentmargitbányai Kőfejtőben.

A jövő nyáron színre kerülő produkció hétfői bécsi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy Thaddeus Strassberger, rendező és Giuseppe Palella, jelmeztervező alkotópárosa a barokk Rómába kalauzolja el majd a nézőt, egy olyan világba, ahol a fény és az árnyék, a vallás tekintélye és a forradalmak előszele feszülnek egymásnak. 2026-ban egyébként harminc éve lesz annak, hogy nyaranként operákat visznek színre a Szentmargitbányai Kőfejtőben. Strassberger kiemelte, hogy a Tosca-ban szeretnének a korábbi produkcióikhoz, azaz a 2021-es Turandothoz, és a 2024-es Aidahoz képest kompletten más koncepciót alkalmazni. Lemondanak a látványos videótechnikáról és kevesebb akció lesz, ugyanakkor a kórust visszahozzák a színpadra. Borromini és Guarini építészete inspirálja majd a tereket. A tervek szerint a spiritualitás és valóság váltakozása Palella jelmezterveiben is megjelenik. A zenei művészeti irányítást a Puccini-specialista, Valerio Galli veszi át. A produkció premierje 2026. július 15-én lesz. Az előadást augusztus 22-ig összesen 22 alkalommal játsszák. A produkcióban két magyar szólista, Pataki Adorján, tenor és Nagy Zoltán, basszus lépnek majd fel a több éve sikeres, magyar zenészekből álló Piedra Fesztiválzenekar mellett. A címszereplő Floria Tosca szerepében hármas szereposztásban a libanoni-kanadai énekesnő, Joyce El-Khoury, az ír származású Celine Byrne, valamint a Serafin által a tavalyi Aida produkció egyik felfedezettje, az akkor a főpapnőt alakító Melissa Purnell lépnek színre.

Cavaradossi szerepén szintén három tenor, a norvég Bror Magnus Tødenes, a kínai Yongzhao Yu, valamint Pataki Adorján osztozik majd. Scarpia rendőrfőnököt a mongol bariton Ariunbaatar Ganbaatar, a koreai származású Hansung Yoo és a szicíliai Marco Caria alakítják. Az ukrán származású Volodymyr Morozov és a magyar Nagy Zoltán, basszus két, Angelotti és a börtönőr szerepében lépnek színre. Szintén két szerepben láthatja a közönség az orosz Ivan Zinovievet és Ilia Kazakovot, akik sekrestyés és Sciarrone rendőrfőnök szerepébe bújnak. Bejelentették a 2027-es szezon operáját is. Ugyanez a produkciós csapat Verdi Rigolettojával tér vissza a Kőfejtő színpadára.







