Munkácsy-vándorkiállításra kapott állami támogatást a Fásy család

Fásy Zsüliett;Munkácsy-kiállítás;

2025-11-12 14:55:00 CET

Ennek köszönhetően lehet majd ingyenesen megtekinteni a tárlatot.

Egy Munkácsy-vándorkiállítás megvalósítására kapott bruttó 101 millió forintos állami támogatást a Fásy család – írja a hvg.hu.

Mint lapunk is megírta korábban az RTL Híradó beszámolója alapján, Fásy Ádám családjának cége több mint százmillió forintot kapott a kulturális és innovációs miniszter saját támogatási keretéből. Akkor még csak annyi volt ismert, hogy a pénzből egy, Munkácsy Mihály művészetéhez kapcsolódó projekt jön létre.

A portálnak Fásy Zsüliett elmondta, hogy a jövő év végéig négy helyszínen mutatják be Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményének színvázlatát és szénvázlatát, valamint a mű keletkezésének körülményeit az ötlettől a megvalósulásig. Közölte, ez az első alkalom, hogy támogatást kaptak. A vándorkiállítás ötletével ők keresték meg a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, és szerinte a döntésnél figyelembe vehették azt is, hogy a festő alkotásainak sok csodálója van, életműve pedig a magyar kulturális örökség meghatározó része.

Fásy Zsüliett hozzátette, hogy a projekt előkészítése az év elején kezdődött, az első kiállítás pedig nyáron nyílt meg Győrben. A műtárgyak három további helyszínen – várhatóan Gödöllőn, Karcagon és Egerben – lesznek láthatók, mielőtt jövő év decemberében visszakerülnek eredeti helyükre, a szegedi Móra Ferenc Múzeumba. Az állami támogatásnak köszönhetően a kiállítás ingyenesen látogatható, és a tervek szerint később két további színvázlatot is bemutatnának.

Németh Dávid projektmenedzser a várható kiadásokról elmondta, hogy a munkálatokban országszerte 148 fő vesz részt. Kiemelte, hogy az installálás szigorú szakmai elvek mentén zajlik, és minden részletre figyelni kell, hogy megfeleljenek a külföldi biztosítónak, mivel Magyarországon nem találtak olyan biztosítót, amely vállalta volna a megbízást. Hozzátette, a festményt kizárólag 48 és 52 százalék közötti páratartalmú, valamint 20 és 22 fok közötti hőmérsékletű helyiségben lehet elhelyezni. Bizonyos helyszíneken az ablakokat speciális védőfóliával is el kell látni a betörés megelőzése érdekében, amelyek darabja mintegy 650 ezer forintba kerül.

Hozzátette, a támogatás a Munkácsy Művészeti Misszió csaknem kétéves nettó költségvetésének 34 százalékát teszi ki. A kiadások között szerepel az éjjel-nappali őrzés, a közreműködők díja és a kiállítás nyomdaköltsége is.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a hvg.hu-nak küldött válaszában hangsúlyozta, hogy Munkácsy Mihály művészete a magyar kultúra egyik legszilárdabb alappillére, amely nemcsak történelmi és esztétikai értéket képvisel, hanem a magyar lélek, hit és kitartás örök érvényű kifejezője is. „Meggyőződésünk, hogy e művészeti örökség ápolása és bemutatása nem pusztán kulturális feladat, hanem nemzeti küldetés. Ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg az a négyállomásos Munkácsy-vándorkiállítás, amely Egerben, Győrben, Gödöllőn és Karcagon ad lehetőséget a közönségnek arra, hogy közelebb kerüljön e páratlan életműhöz” – fogalmaztak.