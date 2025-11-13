Aligha vár örmény örvény

magyar labdarúgó-válogatott;vb-selejtezők;

2025-11-13 11:30:00 CET

Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.

Ma azt mondják be a jereváni rádió­ban, hogy este kilenctől – magyar idő szerint hattól – vb-selejtező lesz a helyi Szargszjan stadionban. (A névadó a kilencvenes évek elejének hegyi-karabahi háborúja idején az örmény erők parancsnoka volt, aztán honvédelmi miniszterré, majd miniszterelnökké lépett elő. Az örmény nemzetgyűlés elleni fegyveres támadás során 1999. október 27-én, negyven éves korában meg­gyilkolták.)

A találkozó előtt a magyar csapat a második, az örmény a negyedik helyen áll a csoportban, a sereghajtó az eddigi négy fordulóban három meccsen még csak gólt sem szerzett. Egy alkalommal megtörtént a csoda, a szovjet utódállam válogatottja megzörgette az ellenfél hálóját, ráadásul kétszer is, így a szintén ibolya szerény képességű írek 2-1-es vereséggel távoztak az örmény fővárosból.

Nincs mitől tartani tehát, a csodák tulajdonsága ugyanis, hogy egyszeriek. Igaz, a házigazdák hatot is megnyertek legutóbbi húsz otthoni mérkőzésük közül, de tizenegyet elvesztettek. Győztek egyaránt kétszer Írország és Lettország, egyszer-egyszer Kazahsztán és Montenegró ellen. Döntetlent játszottak Liechtenstein, Ciprus és Wales csapatával, kikaptak kétszer Észak-Macedóniától, továbbá Németország, Skócia, Ukrajna, Törökország, Horvátország, Koszovó, a Feröer-szigetek, Grúzia és Portugália együttesétől. Legsúlyosabb vereségük 0-5 volt, ezt háromszor is elszenvedték (Észak-Macedónia, Ukrajna és nemrégiben Portugália legjobbjaitól).

Szövetségi kapitányuk, Jegise Melikjan játékosként viszonylag szebb időket élt meg, 29 válogatott szereplése alkalmával 9 győzelem, 6 döntetlen és 14 vereség volt a mérlege. Az egyik „zakót” Lothar Mat­thäus magyar válogatottja adta rá 2004 februárjában a ciprusi Pafoszban, ahol Babos – Fehér Csaba (Bodnár), Dragóner, Komlósi, Bodor – Dárdai (Torghelle), Lisztes (Kovács Zoltán), Németh Norbert, Lőw – Szabics (Lendvai), Kovács Péter (Gera) összetételű honfitársaink 2-0-s sikert arattak.

Ha a tisztelt olvasó esetleg nem mindenkire emlékszik is diadalmas hazánkfiai közül, le kell szögezni: a 16 magyar labdarúgóból 10 légiós volt, azaz külföldön futballozott. A gólokat is két Bundesliga-Spieler, az akkor stuttgarti Szabics Imre és brémai Lisztes Krisztián szerezte.

A találkozót mindössze 300 néző tekintette meg, ez azonban a vesztesekre aligha hatott riasztóan, mivel a 2024/25-ös örmény bajnokság mérkőzéseinek látogatottsági átlaga 354 volt, kicsinyke az örmény mag. (Az NB I múlt hétvégi fordulójában csaknem tízszeres – 3427-es – kö­zépértéket jegyeztek fel, és az sem tanúskodott kirobbanó érdeklődésről.)

A magyar válogatott 7-7 győzelmet és döntetlent, valamint 6 vereséget számlált legutóbbi húsz vendégfellépésén, ám a hét sikerből négyet még 2021-ben és 2022-ben ért el. Azóta csak Szerbiában (2-1), Bosznia-Hercegovinában (2-0) és Azerbajdzsánban (2-1) győzött, továbbá „ikszelt” Montenegróban (0-0), Litvániában, Bulgáriában és az idén Írországban, Portugáliában (mind 2-2), alulmaradt kétszer Németországban (0-2, 0-5), valamint Hollandiában (0-4), Írországban tavaly (1-2) és ez év tavaszán Törökországban (1-3).

Ma azonban nincs győzelmi kényszer; amennyiben a vasárnapi záró fordulóban az íreket itthon felülmúlja az együttes, úgy Jerevánban a döntetlen is megfelelő eredmény. Ám a magyar esélyek jobbak, mert a vendéglátóknak nincsenek olyan játékosaik, amilyenek a kapuhoz legközelebbi magyar hármas tagjai, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Varga Barnabás. Ráadásul relatíve legjobbjaik egyike, a 64-szeres válogatott Tigran Barszegjan dublini kiállítása miatt nem játszhat.

Igaz, a magyar együttesből hiányzik a legújabb kapus felfedezett, a kiválóan bemutatkozó Tóth Balázs.

De a hurráoptimizmus csírája nélkül is bízvást remélhető, hogy Jerevánban nem a magyar háló előtt zajlanak az események.

Örményország–MagyarországVb-selejtező, Jereván, 18 (magyar idő szerint). Jv.: Sánchez Martínez (spanyol). Örményország: Avagjan (5-szörös válogatott) – Tiknizjan (26), Harutunjan (27) vagy Szergej Muradjan (13), Mkrticsjan (21), Pilojan (6) – Szpertszijan (38), Karen Muradjan (12), Hovhaniszjan (92), Szevikjan (18), Sagojan (21) – Ranos (21). Magyarország: Dibusz (45) – Négo (48), Orban (62), Szalai Attila (51), Kerkez (27) – Schäfer (39), Styles (28) – Bolla (32), Szoboszlai (59), Sallai (62) – Varga (26).

Az állásF csoport: 1. Portugália 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 5, 3. Írország 4, 4. Örményország 3. A vasárnapi utolsó fordulóban a Puskás Arénában Írországot fogadja a válogatott, míg Portugália Örményország ellen zárja a sorozatot. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.