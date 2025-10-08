A válogatottat két ciklusban, 35 meccsen irányító Mezey György szerda hajnalban, 84 éves korában hunyt el.
A magyar-portugál mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik a belga Erik Lambrechts sípjelére a telt házas Puskás Arénában.
Nem volt egyenlő a bánásmód – jelentette ki a 2-2-es döntetlennel végződött szombati világbajnoki selejtezőmérkőzéssel kapcsolatban a szövetségi kapitány.
Ma Dublinban nem szabad veszíteni, hogy álmodozni lehessen a további vb-selejtezők előtt.
Jó lenne elkerülni az újabb büntetést.
Mi sem természetesebb annál, mint hogy Brazília válogatottja kivívta a szereplés jogát a jövő évi világbajnokságra.
A Puskás Arénában rendezett magyar-angol találkozón a drukkerek egy csoportja rasszista megnyilvánulásokkal, tárgyak pályára dobálásával okozott botrányt.
Ezt a blamázst képtelenség kidumálni.
A szigetországi szurkolók nem tették túl magukat az Eb-döntőjében elszenvedett vereségen, lélekben nem tartanak még a világbajnoki selejtezőknél.
A jövő héten befejeződik a kvalifikációs sorozat a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságra, kialakul a torna 32-es mezőnye.
A dél-amerikai zóna legutóbbi játéknapján Argentína labdarúgó-válogatottja csupán gól nélküli döntetlenre volt képes Peru ellen, így az utolsó forduló előtt még a pótselejtezőt érő pozícióban sem áll. Európából a címvédő németek mellett Anglia is kvalifikálta magát.
Teljessé vált a magyar labdarúgó-válogatott kerete a Svájc és a Feröer-szigetek elleni világbajnoki selejtezők előtt.
A selejtezősorozatok hajrájához közel bajban van a legutóbb döntőt játszó argentin labdarúgó-válogatott, Európából pedig egyelőre egyedül Belgium kvalifikálta magát.
A hosszabbításban kapott góllal 2-1-es vereséget szenvedett Svédországban a tavalyi Európa-bajnokságon ezüstérmes francia válogatott és az első helyet is át kellett adnia legyőzőjének az A csoportban.
Az angol labdarúgó-válogatott 0-0-s döntetlent játszott Szlovénia vendégeként az európai világbajnoki selejtezősorozat 3. fordulójában. Lengyelország megszenvedett, a 95. percben darálta be Örményországot.
Magyar idő szerint szerda hajnalban lejátszották a labdarúgó-világbajnokság dél-amerikai selejtezőjének 10. fordulóját. A brazilok Tite vezetésével őrzik makulátlan mérlegüket, s Uruguay pontvesztése miatt a tabella első helyére léptek előre.
Ha kizárólag az eredményességet nézzük, felemás hosszú hétvégét zárt a magyar labdarúgó-válogatott. A nemzeti csapat ugyebár reményt keltő játékkal maradt pont nélkül pénteken Svájccal szemben Budapesten, majd – fogalmazzunk így – hétfőn hozta a kötelezőt Lettországban. Két meccs, három pont, jó napot kívánok.
Mától ismét a labdarúgó válogatottak veszik át a terepet a klubfutballtól, a 2018-as világbajnokság selejtezői kilenc mérkőzéssel folytatódnak a második körben. A párharcokból egyértelműen kiemelkedik Olaszország és Spanyolország összecsapása.
A labdarúgó NB I mezőnye a válogatottak világbajnoki-selejtezői miatt szeptember 24. és október 15. között nem lép pályára az OTP Bank Ligában, a szünet azonban nem azt jelenti, hogy a csapatok tétlenkednének. A 11 forduló után 22 ponttal meglepetésre listavezető Vasas csapata például ma 15 órától a dunakeszi Kinizsi-pályán mérkőzik meg a másodosztály jelenlegi 14. helyezettjével, a Váccal, majd az előzetes tervek szerint alig egy hét múlva, október 11-én a Pénzügyőrrel csapnak össze az angyalföldiek.
Kissé humorosan fest az A világbajnoki selejtező csoport tabellája, mert az a Bulgária áll az élen, amely a 65. percig hazai pályán állt vesztésre Luxemburg ellen. A győztes, negyedik találatot is csak a 92. percben sikerült elérniük a balkániaknak.
Nem jelentett gondot Norvégia idegenbeli legyőzése a címvédő német válogatott számára a Nationalelf első világbajnoki selejtezőmérkőzésén. Joachim Lö szövetségi kapitány azt közölte, tudnak ennél még jobban is játszani.
Több rangadót is rendeznek Dél-Amerikában, ahol a kaotikusan alakuló labdarúgó világbajnoki-selejtezőcsoport tagjai néznek egymással farkasszemet. Ugyanabban a stadionban újrajátsszák a tavalyi Copa América döntőjét is, melyet a házigazda Chile vívott Argentínával.