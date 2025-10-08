A szünetben is pályán az élvonalbeli csapatok

A labdarúgó NB I mezőnye a válogatottak világbajnoki-selejtezői miatt szeptember 24. és október 15. között nem lép pályára az OTP Bank Ligában, a szünet azonban nem azt jelenti, hogy a csapatok tétlenkednének. A 11 forduló után 22 ponttal meglepetésre listavezető Vasas csapata például ma 15 órától a dunakeszi Kinizsi-pályán mérkőzik meg a másodosztály jelenlegi 14. helyezettjével, a Váccal, majd az előzetes tervek szerint alig egy hét múlva, október 11-én a Pénzügyőrrel csapnak össze az angyalföldiek.