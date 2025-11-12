Jogi eljárást indít a II. kerületi önkormányzat az újabb kormányzati elvonás miatt

önkormányzatok;elvonás;II. kerület;Őrsi Gergely;Versenyképes Járások Program;

2025-11-12 21:21:00 CET

Őrsi Gergelynek számos problémája van az intézkedéssel.

Élesen bírálta az önkormányzatokat érintő legújabb elvonást Budapest II. kerületének polgármestere.

Őrsi Gergely mindezt annak kapcsán írta, hogy egy frissen megjelent kormányrendelet alapján az általa vezetett önkormányzatnak közel 439,5 millió forintot kell befizetnie a helyi iparűzési adóból (hipa) származó többletből. Az intézkedés a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által bejelentett Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódik.

A polgármester egy szerda esti Facebook-bejegyzésében azt írta, egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a kormány elvonja a bevételeket – ezúttal az ott működő vállalkozások által befizetett helyi adó egy részét. Szerinte a folyamat mintázata jól látható: a szolidaritási hozzájárulást 2019 óta tizenháromszorosára emelték, azzal az indokkal, hogy a szegényebb kistelepüléseket támogassák, most pedig a helyi adóból befolyt összeg egy részét adják tovább a járásoknak a Versenyképes Járások Program részeként.

A városvezető elismerte, hogy az intézkedés bizonyos területi egyenlőtlenségeket enyhíthet, ugyanakkor vitathatónak tartja a hozzájárulás mértékének – vagyis a tizenháromszoros – növekedését. Számításai szerint egyetlen év alatt így több mint 4 milliárd forintot vonnak el a II. kerülettől, ha csak a mostani alkalmat és a szolidaritási hozzájárulást számoljuk. Őrsi Gergely jelezte: szeretné látni, hogy az elvont forrásból mely járásokban és milyen fejlesztéseket valósítanak meg.

A döntés miatt jogi eljárást indítanak, mivel a polgármester szerint az ilyen típusú elvonások indokolatlanok, és sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét, valamint a működés kiszámíthatóságát.

„Emellett elgondolkodtató az önrendelkezési törvény olyan irányú alkalmazása, amikor egy miniszter több százmillió forint igazságtalan pluszadót vet ki egy városrészre vagy településre – akkor ott korlátozható legyen a beköltözésük”

– zárta bejegyzését a polgármester.