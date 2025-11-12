„Rengeteget, mondhatni túl sokat látszik Orbán Viktor”

Fidesz;interjú;Orbán Viktor;ATV;kormányzati kommunikáció;

2025-11-12 20:00:00 CET

Az, hogy 15 év után elment egy szakmai sztenderdeknek megfelelő műsorba, csak akkor üthetett volna igazán, ha ez lett volna az első - összegzett Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója.

– Ez számít csak, a „világot jelentő deszkák”, vagyis az, hogy a sajtó róluk beszéljen – fogalmazott a Népszavának Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója azzal kapcsolatban, hogy kedd este - 15 év után először - megjelent az ATV-ben a kormányfő, aki Rónai Egonnak adott interjút.

A szakértő szerint részben ez a logika vezette Orbán Viktort is, hiszen a figyelem megszerzése és megtartása a kormányzati kommunikáció egyik legfontosabb célja. (A kormánypárt a tavaly év eleji kegyelmi botrány óta nem vagy csak minimálisan tudta tematizálni a közéletet).

Az egyik kollégám megnézte – folytatta a kutató -, hogy a Google Trend elemzés alapján kire kerestek rá többen az utóbbi időben. Eszerint Magyar Péterre kerestek rá az egész országban, kivéve Budapesten, ahol viszont Orbán Viktor győzött ebben az összehasonlításban. Tehát a tematizálás beválik a miniszterelnöknek, hiszen egy ellenzéki fellegvárban képes uralni a közbeszédet, és a mostani interjú is ebbe a stratégiába illeszkedik.

Az időzítés sem véletlen a kutató szerint, mivel az amerikai utat sikerként értékelte a Fidesz, ezért meg mertek kockáztatni egy interjút, melyet nem a baráti média (propaganda) készít. – Ennek fő oka,

hogy az amerikai tárgyalások nem zárták le a megállapodást a különböző ügyekben, nem lett kőbe vésve semmi, így nyugodtan beszélhet róla Orbán, és azt mondhat, amit szeretne. Vagyis a kormányfő mozgástere tág maradt, és nem kellett konkrétumokba bonyolódnia

– fogalmazott Schlanger.

Ami a technikai részeket illeti, függetlenül attól, hogy az interjúnál előre megbeszéltek voltak-e a kérdések vagy a témák, a szakértő szerint Orbán Viktor minden megszólalását kommunikációs szempontból megtervezik, és tudhatták, mi az a tíz téma, ami előkerülhet, és a kormányfőt alaposan felkészítették rá. Magát az interjút sokan úgy értelmezték, hogy ez egy nyílt beismerése annak, hogy a Fidesz gyengül, rosszul áll, és a kormányfő ezzel próbálja ellensúlyozni a kedvezőtlen folyamatokat. Schlanger szerint ez feltehetően így van, de leszögezte:

egy normális demokráciában ez lenne a normális, mindenhova be kéne menni interjút adni, és egyébként egy politikusnak ez érdeke is lenne, hiszen bármilyen interjú alkalmas lehet arra, hogy valaki a saját szavazótáborát erősítse.

– Mindegy, kivel ül le Orbán Viktor, Majkával, Assisi Szent Ferenccel, vagy Rónai Egonnal, a saját szavazók úgyis azt mondják majd, hogy ő szerepelt jobban – fogalmazott a politológus, majd hozzátette, a miniszterelnök ezúttal a szerény, de pragmatikus államférfi szerepében tűnt fel. Orbán valójában nagy szakértője a politikának – mondja Schlanger Márton -, de nem a szociológiának, a gazdaságnak vagy a teológiának. Mégis olyan világmagyarázatot adott elő, mint aki mindenről tud valamit mondani, még ha az nem is kielégítő. Mégis ez a szerep sokak számára hitelesnek tűnhetett, hiszen egy kompetens politikus képét mutatta.

A Fidesz szempontjából ugyanakkor az interjú közvetlen hatása szerinte korlátozott lehet. – Rengeteget, mondhatni túl sokat látszik Orbán. Most már hetente ötször jön ki vele valahol egy beszélgetés. Az, hogy 15 év után elment egy szakmai sztenderdeknek megfelelő műsorba, csak akkor üthetett volna igazán, ha ez lett volna az első. Az viszont már egy hosszabb távú stratégiának látszik, hogy a miniszterelnök jelen van. A megmutatkozó Orbán Viktor még jól jöhet a kampánystratégia szempontjából a Fidesznek, de a vitatkozó, érdemben megnyilvánuló oldalát még nem láttuk.