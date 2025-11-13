A Holland Antillákra címezte a Hollandiába szánt választási értesítőket az NVI

Hollandia;Magyar Posta;Nemzeti Választási Iroda;választási értesítők;választás 2026;

2025-11-13 07:11:00 CET

A Nemzeti Választási Iroda közölte, a hibás megjelölés a küldemények megszemélyesítését előkészítő nyomdai informatikai program hibás működése miatt került a levelekre. Hozzátette, hogy ez nem fogja befolyásolni a hollandiai magyarok levélszavazását.

A Nemzeti Választási Iroda október végén kezdte kiküldeni az értesítőket annak a 904 ezer magyarnak, akiknek nincs magyarországi lakcíme, és ezért levélben szavazhatnak majd a közelgő választásokon. A Telex azonban egy Hollandiában élő olvasójától megtudta, hogy a neki és az ismerőseinek küldött értesítőt nem Hollandiába, hanem a Holland Antillákra címezte az NVI.

Bár a portál olvasója rendben megkapta a választási értesítőt, aggódott, hogy ha hibás lakcím szerepel az NVI adatbázisában, akkor talán majd emiatt az adminisztrációs hiba miatt nem tud érvényesen szavazni áprilisban.

A Telex a hibával kapcsolatban megkereste a Nemzeti Választási Irodát, valamint a holland és a magyar postát is, és az NVI és a Magyar Posta is megerősítette, hogy szerepelt a Holland Antillák a levelek címzésében. A cikk szerint

az NVI azt írta, hogy a „Holland Antillák megjelölés a küldemények megszemélyesítését előkészítő nyomdai informatikai program hibás működése” miatt került az összes Hollandiába küldött levélre. Összesen 2771 levelet címeztek emiatt így. A hibásan működő alkalmazást javítják, és a jövőben már megfelelően címzett levelet fognak kapni a hollandiai magyarok. A hiba nem fogja befolyásolni a hollandiai magyarok levélszavazását.

az, hogy a leveleket az érintettek a hibás címzés ellenére is megkapták, annak köszönhető, hogy a címzésben nemcsak a Holland Antillák, de Hollandia is szerepelt. A Magyar Posta a portálnak küldött válaszában azt írta, hogy a levelek a „postai előírásoknak megfelelő holland címzéssel voltak ellátva”, a szabályos címzés alatt szerepelt tévesen a Holland Antillák felirat. Ennek ellenére a levelek kézbesíthetőek voltak, mert a szabályos címzés alatt csak plusz információ volt a Holland Antillák címzés, ezért ezt a posta nem vette figyelembe. A leveleket tehát nem a holland, hanem a magyar posta mentette meg.

az NVI is azt írta, hogy a leveleket pontosan fogják kézbesíteni, a posta a választási irodát is úgy tájékoztatta, hogy a plusz címzés nem akadálya a levelek kiküldésének. A Magyar Posta közölte, hogy a Holland Antillák régen AN országkóddal létezett a rendszerében, azonban a kód már érvénytelen, ezért nem tudnak oda levelet kézbesíteni. A posta kiemelte, ha egy már nem létező ország vagy régió szerepel egy küldemény címzésében, akkor azt visszaküldik a feladónak.

a holland posta közölte, hogy a konkrét incidensről nem tud, viszont napi szinten dolgoz fel a Holland Antillákra címzett és tévesen Hollandiába kézbesített leveleket. Ezeket a küldeményeket továbbítja a megfelelő szigetre.

A Holland Antillák egy több szigetből álló régió volt a karibi térségben, a szigetek régen a Holland Királyság tengeren túli területei voltak. Az egység 2010. október 10-én bomlott fel. Curaçao és a Szent Márton-sziget Sint Maarten nevű holland része a Holland Királyság két új társult állama lett, Bonaire, Saba és Sint Eustatius szigetek különleges községként Hollandia közvetlen részeivé váltak.