Idős férfi halt meg egy bátonyterenyei lakástűzben

lakástűz;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;halálos áldozat;idős férfi;

2025-11-13 08:28:00 CET

A tűz feltehetően elektromos hiba miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési ok feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

A tájékoztatás szerint csütörtökön, nem sokkal éjfél után érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Bátonyterenyén, a Báthory István úton tűz keletkezett egy családi ház pincéjében.

A csaknem húsz négyzetméteres, életvitelszerűen lakott helyiség teljes terjedelmében égett, a tűzben az ott lakó idős férfi életét vesztette.

A gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok az épület többi részére nem terjedtek át, azonban az elektromos hálózat sérülése miatt az épület átmenetileg lakhatatlanná vált. Az ingatlan másik lakója ismerősökhöz költözött.

A tűz feltehetően elektromos hiba miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési ok feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb lakástűz elektromos eredetű, általában a túlterhelt hálózatra, hibás eszközökre vagy kötésekre vezethetőek vissza. A régebbi házak elektromos hálózatát kevesebb elektromos kisgépre tervezték, mint amennyit manapság használunk. A sok elektromos eszköz együttes használata túlterheli a hálózatot, amely tűzhöz vezethet. De tűzveszélyes az is, ha a vezetékek szakszerűtlenül vannak összekötve, vagy sérült műszaki cikkeket használunk.