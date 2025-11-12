ByeAlex: Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot

kábítószer;drog;ByeAlex;

Szerinte nem nyert vele sokat a rendőrség, és egyértelmű, hogy nem ő Escobar.

Elismerte Márta Alex, hogy kábítószert talált nála a rendőrség egy házkutatás során.

Mint korábban megírtuk, saját fogyasztásra vásárolt kokaint találtak egy házkutatás során, amelyet egy zenekarnál és annak frontemberénél tartott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A zenekar frontemberét és két tagját kábítószer birtoklásának vétségével gyanúsítják, mindannyian szabadlábon védekezhetnek. Bár a rendőrségi közlemény nem nevezte meg az előadót, a Blikk korábban már megírta, hogy az érintett Márta Alex.

A ByeAlex néven ismert énekes egy csütörtök esti Facebook-bejegyzésben azt írta: „Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot.” Hozzátette, szerda reggel tartottak nála házkutatást, és mint fogalmazott, kissé „morcos volt”, amiért ilyen korán érkeztek, de mindenben együttműködött a rendőrökkel.

Beszámolója szerint előállítása után vizeletmintát kellett adnia, és „kb. 100 rendőrt mozgósítottak Budapesten, hogy lecsapjanak ránk”. Hangsúlyozta, hogy az egyenruhások korrekten jártak el vele szemben. Rajongóit megnyugtatta, hogy ne aggódjanak érte, és bár dalaiban elmondja, milyen embernek tartja magát, arra kérte őket, hogy „ebben” – vagyis a kábítószer-fogyasztásban – ne kövessék a példáját.

„Még akkor sem, ha – ez azért szerintem egyértelmű – nem én vagyok az Escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit” – tette hozzá. ByeAlex zárásként azt írta, önmagáért beszél, hogy néhány órával az események után a történtek már megjelentek a nyilvánosságban.